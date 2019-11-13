Николай Цуканов предложил обсудить возвращение прямых выборов мэров В Екатеринбурге их отменили в 2018 году

Уральский полпред Николай Цуканов предложил обсудить вопрос возвращения прямых выборов мэров. «Сейчас главы муниципалитетов избираются представительными органами местного самоуправления. Вокруг этого вопроса много споров. В некоторых мегаполисах сохранились прямые выборы. Хотелось бы послушать, какие есть мнения по этому вопросу», — предложил господин Цуканов в рамках IV Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: Территория проектов».

Сейчас в Екатеринбурге ведется обсуждение прямых выборов мэра. Они были отменены заксобранием в начале апреля 2018 года. В сентябре прошлого года большинством голосов депутатов гордумы главой города был избран Александр Высокинский.

В конце октября в городе был учрежден комитет «За прямые выборы мэра». Помимо этого в региональный парламент внесен законопроект о возвращении прямых выборов. Планируется, что проект будет рассмотрен на профильной комиссии по региональной политике и развитию местного самоуправления в ноябре-декабре

Анастасия Реутова