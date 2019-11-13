Главные новости к утру 13 ноября

Минюст США сообщил, что ущерб от деятельности обвиненного в хакерстве россиянина Алексея Буркова составил $20 млн. Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией Алексея Буркова. За совершенные преступления ему грозит до 80 лет тюрьмы. Согласно материалам суда, господин Бурков подозревается в том, что руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера дебетовых и кредитных банковских карт. Эти данные он получал путем взлома компьютеров, многие из которых принадлежали гражданам США.

Лидер оппозиции в Сенате Боливии второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны после отставки Эво Моралеса. Сенат не смог передать полномочия президента, поскольку не удалось собрать кворум для проведения внеочередного заседания. Однако конституционный суд Боливии заявил, что переход власти происходит из-за отставки президента, поэтому решения Сената не требуется. Таким образом, он подтвердил переход полномочий президента Боливии к госпоже Аньес. Сам Эво Моралес написал в Twitter, что осуждает «самопровозглашенного» временного президента.

США не намерены прекращать альянс с курдскими формированиями из «Сирийских демократических сил». Как отмечает Reuters, фактически Вашингтон отказывается выполнять требования Анкары о прекращении поддержки боевиков. Представитель администрации США также отметил, что главы двух стран намерены разрешить проблемы в связи с покупкой Анкарой российских систем С-400.

Компания Telegram добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обнаружившей нарушения в ходе ICO. Компания считает, что регулятор действует в новой юридической отрасли, не предоставляя ясных инструкций и своевременно не уведомляя о том, что считается нарушением закона, а что нет. Также Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как ценных бумаг. Подробнее

О предстоящих 13 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.