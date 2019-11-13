Главные анонсы 13 ноября

В Бразилиа открывается двухдневный саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Его девиз: «Экономический рост в интересах инвестиционного будущего». Россию представляет президент Владимир Путин. В первый день запланированы его встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, с 1 января председательство в организации перейдет к Москве.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач — о будущем председательстве РФ в БРИКС и ШОС Читать далее

На Украине ожидается начало разминирования у села Петровское в Донбассе. Во вторник было выполнено последнее условие, препятствующее проведению саммита в «нормандском формате». Стороны конфликта в Донбассе успешно развели войска на последнем пилотном участке — у Петровского. Подробнее

В Вашингтоне Дональд Трамп встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий президент намерен продолжить военную операцию против курдских формирований на севере Сирии, так как считает, что октябрьские соглашения Анкары с Москвой и Вашингтоном пока не выполнены. Господин Эрдоган поставил этот вопрос перед президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на прошлой неделе. Подробнее

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке проведет первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Перед законодателями выступят три интересующих их человека: заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и экс-посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович. Сторонники президента — республиканцы — тем временем готовят свою линию защиты. Подробнее

Как президенты США проходили через процедуру импичмента Читать далее

В Санниково (Алтайский край) премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии сельских территорий и улучшении качества жизни жителей села. Участие примут вице-премьер Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, глава Минспорта Павел Колобков, министр труда Максим Топилин, и глава Минстроя Владимир Якушев. Государственную программу комплексного развития сельских территорий до 2025 года премьер утвердил в июне, поручив «увязать госпрограмму с нацпроектами», что все «быстрее заработало». О подготовке программы