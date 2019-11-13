Скрипки получат загранпаспорта

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспортов для уникальных музыкальных инструментов. Их снабдят двойной маркировкой и учтут в единой электронной базе. Поправки к закону «О вывозе и ввозе культурных ценностей» подготовило правительство по поручению президента. Ежегодно в рамках гастрольной деятельности за пределы России вывозится около 400 музыкальных инструментов, представляющих культурную ценность. «Наши выдающиеся музыканты играют на уникальных инструментах, имеющих статус культурного значения,— сказала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, представляя законопроект на пленарном заседании Госдумы.— Они не превратились в музейные экспонаты, а продолжают служить по своему прямому назначению».

Сейчас музыкант, чтобы вывезти на гастроли, к примеру, скрипку Страдивари, должен получить разрешение Минкультуры и таможенных органов. В ряде случаев возникает проблема, связанная с идентификацией музыкальных инструментов на таможенных постах, где нужно доказать, что вывозится именно та скрипка, на которую дало разрешение министерство. «Для этого музыкант должен вызывать аттестованного эксперта по культурным ценностям на таможенный пост и оплачивать его услуги, в противном случае его могут не выпустить за рубеж, а это означает срыв гастролей,— объясняет госпожа Манилова.— А если выезд происходит ночью, привлечь эксперта зачастую физически невозможно».

Правительство для таможенной идентификации уникальных инструментов предложило ввести паспорта на бумажном носителе. В паспортах будет указана вся информация об инструменте, его собственнике или пользователе, разрешениях на выезд, выданных компетентными органами, и фотография инструмента. Оформляться такие паспорта будут в Минкультуры со сроком действия десять лет. Законопроект предполагает также двойную маркировку уникальных инструментов. Невидимая и несмываемая химическая метка должна распознаваться детектором — похожие технологии уже используются для музейных экспонатов. Вторая метка — радиочастотная, это чип, содержащий все сведения о музыкальном инструменте. Все сведения об уникальных музыкальных инструментах в стране будут объединены в единую базу данных, доступ к ней вместе с оборудованием для чтения чипов получат таможенные посты. «Мы освобождаем музыкантов от мытарств и ночных бдений на таможне и создаем заслон хищениям и вывозу культурных ценностей из России»,— отметила госпожа Манилова.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов (ЕР) отметил, что комитет поддерживает принятие документа, но ко второму чтению стоило бы уточнить некоторые вопросы. «Пока не ясен момент, по какому принципу музыкальные инструменты будут относиться к культурным ценностям особого значения»,— отметил, в частности, господин Шолохов. Он также добавил, что необходимо законодательно определить лиц и учреждения, которые будут оказывать сертифицированные услуги по маркировке инструментов.

Ксения Веретенникова