Захар Прилепин заступился за свердловских поэтов перед вице-губернатором

Писатель Захар Прилепин назвал дичью высказывание вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, посчитавшего Бориса Рыжего и Илью Кормильцева «не величинами», в честь которых стоит назвать сквер в Екатеринбурге. Напомним, осенью общественность Екатеринбурга предложила назвать сквер в районе улиц Декабристов и Белинского в честь Ильи Кормильцева (автор хитов группы «Наутилус Помпилиус»).

«Я не поклонник Ильи Кормильцева и Бориса Рыжего. Не потому что их стихи плохие. Просто я не интересовался этими направлениями. Если бы речь шла об отказе переименовать сквер в честь Высоцкого, например, то я бы назвал это неправильным. Потому что для меня Высоцкий — это величина. При всем уважении к этим людям для меня это не такого масштаба авторы», — прокомментировал тогда Накануне.ru господин Бидонько.

Захар Прилепин во вторник, 12 ноября, на своей странице ответил чиновнику. «Ответственно заявляю, что Борис Рыжий — крупнейший русский поэт новейшей эпохи, и в учебниках он будет идти сразу после Бродского. Рыжий — в том самом пантеоне, где Есенин, Мандельштам и Маяковский, именно там. Илья Кормильцев — уникальной силы рок-поэт, по масштабу дарования вполне сопоставимый с Высоцким. Кроме всего прочего — издатель, мыслитель и, в известном смысле, совесть русского рока. Если одним словом резюмировать все сказанное разнообразным начальством, то вот оно это слово: дичь», — написал Захар Прилепин.