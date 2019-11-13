Безбилетница дешево обошлась аэропорту Уфы

Инцидент с попаданием на борт самолета авиакомпании «Ютэйр» безбилетной пациентки психиатрической клиники, который произошел в апреле в международном аэропорту Уфы (АО, принадлежит Башкирии), обойдется предприятию в 50 тыс. руб. штрафа. Госавианадзор признал в действиях сотрудников аэропорта, упустивших из виду нарушительницу, несоблюдение требований транспортной безопасности. Аэропорт не согласен с наказанием и оспаривает его в суде. Предприятие доказывает, что в действиях его сотрудников было максимум нарушение правил авиационной безопасности, грозящее штрафом до 5 тыс. руб.

Две инстанции арбитражного суда признали обоснованным наказание в виде штрафа 50 тыс. руб. для АО «Международный аэропорт Уфы» за апрельский инцидент, в результате которого на борт авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс Уфа-Москва, беспрепятственно попала 65-летняя безбилетная пациентка психиатрической больницы. 3 апреля женщине удалось незаметно миновать все возможные пункты контроля, включая досмотровый и паспортный. Позже проверка установила, что зону личного досмотра она прошла одновременно с членами экипажа, а финальный пункт контроля перед посадкой в самолет обошла, затерявшись между другими пассажирами. Нарушительницу обнаружили уже в самолете. Бортпроводник обратил внимание на то, что пассажирка беспокойно себя ведет и постоянно пересаживается с места на место. Так как предъявить посадочный талон и паспорт она не смогла, бортпроводник вызвал полицию. Там установили, что женщина, которая представлялась членам экипажа как Марина Максимова из Иваново, является пациенткой Республиканской клинической психиатрической больницы. Ее отправили в лечебное учреждение, откуда она ранее сбежала. В дальнейшем о судьбе пациентки не сообщалось.

Госавианадзор признал в действиях сотрудников аэропорта нарушение требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 11.15.2 КоАП РФ), предусматривающее штраф от 50 до 100 тыс. руб. На аэропорт был наложен минимальный штраф. Но предприятие решило его оспорить в суде.

В исковом заявлении, направленном в арбитражный суд Башкирии, аэропорт указал, что не согласен с квалификацией нарушения и настаивает, что в действиях сотрудников авиапредприятия было максимум нарушение требований авиационной безопасности (ч.1 ст. 11.3.1 КоАП), за которое предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. руб. Также в аэропорту указали на то, что Госавианадзор рассматривал административное дело в отсутствие представителя аэропорта и не обеспечил всестороннее изучение материалов дела.

Первая инстанция в иске отказала, признав доводы истца неубедительными. Апелляция также пришла к выводу о том, что «доказательств, подтверждающих принятие обществом необходимых и достаточных мер для соблюдения требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в материалах дела не имеется». Нарушением требований авиационной безопасности мог считаться провоз пассажиром запрещенных в ручной клади предметов или недосмотренный багаж, а не такое существенное нарушение, следует из материалов дела.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению аэропорта Уфы Владислав Недорезов сообщил вчера „Ъ“, что компания направит кассационную жалобу на решение двух инстанций. Вскоре после инцидента в аэропорту сообщали, что уволили руководителя службы досмотра пассажиров. О других принятых мерах не сообщалось.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что случаи проникновения в самолет безбилетных пассажиров не редкость. «Главное — чтобы руководство аэропортов делало выводы, анализируя такие события»,— отмечает эксперт. По его словам, после таких инцидентов в некоторых аэропортах Москвы значительно заузили проходы напротив агентов, проверяющих паспорта, и «теперь мимо них незамеченной разве только мышь проскочит», а в терминале B аэропорта Шереметьево перед сектором предполетного досмотра установлены турникеты, которые открываются после сканирования посадочного талона и пропускают только по одному человеку. «Что касается штрафных санкций, то штраф в 50–100 тыс. руб. для крупного аэропорта — это некритичная сумма,— отмечает господин Пантелеев.— Но я полагаю, что речь идет именно о сбое в работе по обеспечению авиационной безопасности, так что позиция оператора аэропорта по обжалованию ранее вынесенного решения выглядит оправданной».

Булат Баширов