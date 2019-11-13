Министра отправляют обратно в город

На должность главы Новокуйбышевска претендует министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, который до работы в облправительстве два года руководил городом. Министр уже написал заявление об отставке. Эксперты не связывают уход из министерства Сергея Маркова с его деятельностью в ­ведомстве.

В понедельник, 11 ноября, закончился срок приема заявок на пост главы Новокуйбышевска. На пост главы города, в числе прочих, претендует министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, который написал заявление об освобождении его от должности. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

«Сергей Васильевич Марков действительно подал документы в конкурсную комиссию и будет претендовать на должность главы Новокуйбышевска. Я пригласил Сергея Васильевича в правительство региона в одно из самых сложных министерств, поскольку здесь и ЖКХ, и благоустройство, и энергообеспечение. Он врубился в работу по полной и приложил все усилия, чтобы разгрести накопившиеся годами проблемы. Сергей Васильевич объяснил мне свое желание вернуться в город. Это честная позиция настоящего патриота своего города, который оказался в непростой ситуации. Он, как человек, привыкший отвечать за свой город, брать на себя ответственность, в этот момент просто не мог остаться в стороне. Я с пониманием отнесся к этой позиции. Я еще не рассматривал заявление. Это тоже характеризует человека, когда, подавая документы еще только в конкурсную комиссию, тем не менее он тут же пишет заявление с просьбой освободить его от должности по собственному желанию»,— сказал Дмитрий Азаров.

Господин Марков с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года довольно успешно руководил Новокуйбышевском. Со вступлением в должность главы министерства ему предстояло решить массу проблем региональной системы ЖКХ, а именно: в части непрозрачной работы отрасли, банкротства управляющих компаний, долгов перед ресурсоснабжающими организациями, банкротства самих ресурсников. К этому всему с начала года прибавилась реализация мусорной реформы в регионе. Сергея Маркова связывают с бывшим первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области, депутатом губернской думы Александром Нефедовым.

Заявки на участие в конкурсе также подали директор ООО «Центр общественного самоуправления „Чистый город“» Виктор Русин, первый секретарь Новокуйбышевского городского отделения КПРФ Михаил Абдалкин, а также начальник смены цеха № 1 АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» Владимир Волков. По данным местных СМИ, на пост главы также претендует председатель городской контрольно-счетной палаты Игорь Козловцев.

При этом в городской думе не предоставили полный список кандидатов — на момент сдачи номера в печать ответа на запрос „Ъ“ не­ ­поступило.

Виктор Русин ранее участвовал в конкурсе на пост министра культуры Самарской области, выдвигал свою кандидатуру на должность главы муниципалитетов региона, губернатора, баллотировался в депутаты. Владимир Волков участвовал в конкурсе на пост главы Новокуйбышевска в ноябре прошлого года и в 2016 году. Также он участвовал в выборах депутатов думы Новокуйбышевска (в 2019 году от Партии роста), баллотировался в губдуму. Михаил Абдалкин в этом году баллотировался в депутаты гордумы.

В состав конкурсной комиссии вошли председатель городской думы Юрий Ферапонтов, председатель совета почетных граждан Новокуйбышевска Анатолий Жеребцов, председатель комитета по промышленности, экологии, ЖКХ и благо­устройству гордумы Анатолий Нуждин, а также председатель комитета по социальной политике Елена ­Попова.

Депутат думы Новокуйбышевска Александр Гусев отмечает, что, за исключением Сергея Маркова, он «практически лично ни с кем не знаком» из участников: «Михаила Абдалкин активно участвует в политической жизни, в городе есть скандалы, связанные с его именем. Не могу сказать что-то конкретное про Владимира Волкова, наверно, он не столь активно участвовал в общественно-политической жизни города. Надеемся, что будет местный человек, из города, потому что не хотелось, чтобы с приходом сторонних лиц ломали механизм, который неплохо сейчас работает».

«Все эти люди находятся на службе, и куда их поставит вышестоящий начальник, имеет не очень большое значение. В конце концов тот же Марков взял и пошел в министры. Начальник перетягивает его на другое место. Пойдет туда работать. Я не думаю, что должность министра сильно лучше должности главы Новокуйбышевска. Нет никакой деятельности в работе никакого министра, что сверху спустят, то и делают. Сказано мусорную реформу провести, проведем, как ее провести, инструкцию прислали»,— говорит завкафедрой социологии и психологии Самарского государственного экономического университета Владимир ­Звоновский.

Бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на 58м году жизни в центральной городской больнице после попытки покончить с собой. По данным СУ СКР по Самарской области, рядом с бывшим мэром Новокуйбышевска нашли охотничье ружье. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии со сквозным огнестрельным ранением. По факту инцидента проводилась проверка. 26 сентября возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Владимир Фомин руководил Новокуйбышевском с декабря 2018 года по 23 сентября 2019 года. Чиновник 20 сентября направил заявление в городскую думу о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, которое было рассмотрено 23 сентября.

Ани Айвазян