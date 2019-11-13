Начальнику отдела ДПС выписали штраф

Бывший начальник отделения исполнения административного законодательства ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре Виталий Деревяга, получивший взятку в размере 100 тыс. руб., приговором суда оштрафован на 50 тыс. руб. Суд признал бывшего полицейского виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Незаконное вознаграждение Виталий Деревяга получил от коллеги за обещание перевести его на работу в ДПС.Юристы разошлись во мнении относительно строгости наказания.

Бывшего начальника отделения исполнения административного законодательства ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре Виталия Деревягу признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по статье предусматривает два года лишения свободы. Судья Советского районного суда приговорил бывшего сотрудника полиции к 50 тыс. руб. штрафа в пользу государства. В конце февраля текущего года начальника отделения ДПС задержали при получении взятки 100 тыс. руб. от другого сотрудника полиции за обещание устроить его в ДПС города. Однако принять соответствующее кадровое решение руководитель отдела ИАЗ ДПС, по версии силовиков, не мог. В начале марта суд избрал Виталию Деревяге меру пресечения в виде домашнего ареста.

Юристы неоднозначно оценивают приговор Виталию Деревяге. «Даже учитывая то, что речь идет о покушении на преступление, наказание считаю непозволительно мягким. Не будем забывать, что к ответственности привлекается субъект, представляющий власть. Поэтому приговор должен быть для всех образцом баланса между уголовно-правовыми последствиями и мерой восстановления социальной справедливости. Исходя из судебной практики, простой гражданин, не наделенный властными полномочиями, за такое преступление получил бы срок. Да и арифметически как-то не сходится: похитил 100 тыс., а в качестве наказания назначили 50 тыс.»,— говорит руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская.

Адвокат коллегии адвокатов «Эккорп-Защита» Олег Никуленко, напротив, отмечает, что выбранное наказание соответствует сложившейся судебной практике. Как добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, статья, по которой обвинили бывшего полицейского, не относится к особо тяжким преступлениям: «Действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Это не оконченное преступление. Часть 1 ст. 159 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести. Видимо, суд исходил, прежде всего, из этой совокупности обстоятельств при назначении наказания. При вступлении приговора в силу сотрудник ДПС не сможет продолжать работу в МВД».

Также в ноябре перед судом должны предстать два сотрудника полиции в Тольятти. Их обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и фальсификации документов (ч. 4 ст. 303 УК РФ). По версии следствия, в начале августа 2018 года обвиняемые сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности по факту незаконного производства и хранения наркотического средства — дезоморфина. Дело направили в Автозаводский районный суд.

В конце прошлого месяца Октябрьский районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веры Рабинович. Она обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сразу после задержания госпожи Рабинович следственные органы заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), но потом переквалифицировали его. По версии следствия, начальница полиции получила через двух посредников 15 млн руб. от предпринимателя за передачу уголовного дела о мошенничестве в отношении него в суд. Общая сумма незаконного вознаграждения должна была составить 20 млн руб. Вера Рабинович частично признала вину. Вместе с экс-сотрудницей полиции судят ее посредников Виталия Прокофьева (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и Жанну Назарову (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Сабрина Самедова