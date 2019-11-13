Автобусам определяют «пенсионный возраст»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проработать дополнительные требования к пассажирским автобусам и их возрасту, а также создать пассажирскую транспортную инспекцию для усиления контроля за качеством пассажирских перевозок. Предполагается, что требования и система контроля будут введены с 1 января 2020 года. Эксперты считают, что в правовых актах и так прописаны все необходимые требования к общественному автотранспорту и достаточно надзорных органов, главное — чтобы они эффективно работали, а возраст автобусов надо ограничивать не законами, а экономическими методами.

В понедельник на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, отмечая, что действующая «система контроля не справляется», поручил региональному министру промышленности и транспорта Дмитрию Вавилину создать региональную транспортную пассажирскую инспекцию, а также «изучить вопрос принятия регионального закона, ограничивающего параметры эксплуатации транспорта, например, по возрасту».

Как пояснил „Ъ“ господин Вавилин, действующий в регионе территориальный орган Ространснадзора не охватывает все направления контроля, и будущей инспекции предлагается заняться теми направлениями, которые не входят в полномочия федерального надзора, потому что «сегодняшние технические регламенты позволяют работать автобусам любого возраста, лишь бы соответствовали требованиям технические параметры». «Фактически пассажирская инспекция призвана проконтролировать качественное состояние подвижного состава, а также соблюдение расписания движения. Никакого дублирования контроля не будет, будет только дополнение полномочий»,— сказал министр. По его словам, инспекция, «скорее всего», будет работать в составе министерства промышленности и транспорта в виде подразделения, ее численность, вероятно, будет «в пределах пяти-семи человек». Кроме того, к ее работе будут привлекаться и специалисты других надзорных органов — ФНС, инспекция по труду, ГИБДД. По мнению министра, региональный закон будет «неким стандартом технического состояния транспортного средства», среди требуемых параметров будет «состояние салона и его окон, расположение и безопасность газовых баллонов, наличие сквозной коррозии кузова, состояние поручней, сидений и запасных выходов». «И предельный возраст здесь не главное — мы все прекрасно понимаем, что и 12летний автобус может быть в идеальном состоянии, и в то же время можно за три года полностью убить новый автобус»,— пояснил Дмитрий Вавилин. Он также отметил, что «у каждого перевозчика должен быть механик, который обеспечивает осмотр транспортного средства перед выпуском на линию, де-юре все работает, а де-факто частные перевозчики, оптимизируя расходы, нарушают лицензионные требования». По мнению министра, «идея введения предельного возраста автобусов абсолютно здравая», и, на его взгляд, «возраст автобусов должен быть не более 10 лет», но сейчас юристы должны будут определиться, насколько регион вправе устанавливать такое требование». Дмитрий Вавилин также отметил, что правительство региона само сейчас стимулирует закупку новых автобусов средней вместимости, объявляя конкурсы для организаций всех форм собственности с размером субсидий до 60% от стоимости автобуса, «к концу года ожидается, что в сумме будет обновлено около 100 ­автобусов».

Руководитель государ­ствен­но-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский заметил, что вопрос возможности введения предельного возраста региональным законом «еще надо будет прорабатывать», но уже сейчас можно сказать, что «такое условие можно вводить в виде стимулирования обновления пассажирского транспорта в обмен на господдержку при закупках новых автобусов». «Тема правильная и нужная, все-таки это связано с безопасностью»,— сказал господин Преображенский, заметив, что если окажется, что ограничение возраста автобусов нельзя будет ввести на региональном уровне, регион может выступить с инициативой введения такого требования в федеральном законодательстве.

Впрочем, председатель правления региональной общественной организации «Транспортный экспертный совет» Виктор Сидоренко считает, что «никакой необходимости создания еще одного надзорного органа нет», потому что их и без того достаточно: транспортная прокуратура, инспекция гос­автодорнадзора, ГИБДД, Рос­потребнадзор. «И все требования уже миллион раз прописаны в законах и иных правовых актах, дважды в год ГИБДД производит проверку технического состояния автобусов. Если надзорные органы эту работу делают плохо, тогда решайте этот вопрос, но вводить за счет бюджета еще один орган контроля ни к чему»,— заметил транспортный эксперт. При этом он признал, что есть автобусы в далеко не самом лучшем состоянии, которые давно пора обновить, «но все связано с экономическими причинами, поскольку заниматься обновлением автотранспорта при тарифе частных перевозчиков 23 рубля, в то время как в соседних регионах уже требуют ввести тариф 40 рублей, просто невозможно». «И старые автобусы, как правило, пускают на экономически убыточных маршрутах, где мэрия просит обеспечить транспорт, но не желает компенсировать убытки»,— заметил господин Сидоренко. «Нужно не ограничивать законом возраст автобусов, а разрабатывать экономические методы, стимулирующие обновление парка. Еще в 2017 году Путин на госсовете по общественному транспорту заявил, что нужно проработать стимулы к повсеместному обновлению общественного транспорта, найти эффективные механизмы господдержки»,— сказал эксперт.

С ним согласна и директор межрегионального Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова, отмечающая, что «просто установить предельный возраст невозможно», «но в рамках конкурсной документации на маршруты в балльной системе можно указать и возраст транспортного средства». «Но при этом возникает еще один закономерный вопрос: а что вы сделали для этих частных перевозчиков, есть ли у вас субсидирование маршрутов или обновления транспорта? И второе: я категорически против создания всякого рода дополнительных инспекций, тем более что в рамках регуляторной гильотины, наоборот, мы должны снимать надзорную нагрузку на бизнес, а не увеличивать»,— сказала госпожа ­Ракулова.

Сергей Титов, Ульяновск