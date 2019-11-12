Денежный кризис в Зимбабве вышел на улицу

В Зимбабве началась денежная реформа, с помощью которой власти надеются обуздать гиперинфляцию и вернуть в обращение национальную валюту, от выпуска которой страна отказалась еще в 2009 году. На улицах городов Зимбабве выстроились длинные очереди граждан, желающих получить новые банкноты, но на всех их пока не хватает.

В Зимбабве впервые за последние 10 лет начался выпуск полноценной национальной валюты. От выпуска зимбабвийского доллара страна отказалась в апреле 2009 года, когда у власти находился бессменный лидер страны Роберт Мугабе. С тех пор в качестве платежного средства признавались южноафриканские рэнды и американские доллары. Однако отказ от собственной валюты не помог правительству господина Мугабе справиться с гиперинфляцией.

В XXI веке Центробанк Зимбабве провел три деноминации национальной валюты: банкноты банка последовательно лишились трех нулей в августе 2006 года и десяти нулей в августе 2008 года.

Однако цены росли намного быстрее: по данным Института Катона, на 7 ноября 2008 года потребительские цены в ZWL выросли к тому же периоду 2007 года на 5 х 1020 процентов, а по оценке Forbes Asia, к концу 2008 года инфляция в Зимбабве составляла уже 6,5 х 10108 процентов, что означало удвоение цен примерно один раз в сутки. Банкнота в 100 трлн ZWL была выпущена в конце 2008 года, в январе 2009 года за нее давали $33. При третьей деноминации в феврале 2009 года банкноты Зимбабве потеряли 12 нулей. Последняя официальная котировка «четвертого» зимбабвийского доллара 3 марта 2009 года — 230 ZWL за $1, он девальвировался за месяц ориентировочно в 100 раз. Официальные власти страны отказываются публиковать данные об инфляции.

Впрочем, спустя несколько лет после отказа от собственной валюты страна начала испытывать дефицит американских и южноафриканских банкнот. Чтобы справиться с нехваткой банкнот, в 2016 году в Зимбабве начали печатать привязанные к доллару «долговые обязательства».

После свержения Роберта Мугабе в ноябре 2017 года новые власти начали процесс по возвращению национальной валюты. Первым шагом стало введение в феврале этого года электронного доллара «по расчетам в реальном времени» (доллар RTGS). Эта валюта была объявлена национальной, но существовала только в электронном виде. Вторым этапом возвращения к национальной валюте стал июньский запрет ЦБ на хождение в стране американского доллара и других иностранных валют. А с 11 ноября в стране начался выпуск обычной национальной валюты (купюры по 2 и 5 зимбабвийских долларов, а также монеты), которую население может получить в банке, обналичивая свои счета в электронной валюте.

У отделений банков на улицах городов Зимбабве выстроились длинные очереди граждан, желающих получить новые банкноты. Однако население оказалось недовольно слишком низким лимитом средств, которые они могут получить наличными: недельный лимит на одного человека составляет эквивалент $20. Местные жители сообщают, что, отстояв длинную очередь, они получают в местной валюте эквивалент лишь $10, а за остальными их просят зайти через пару дней.

Очередь в банк в столице Зимбабве Хараре Фото: Philimon Bulawayo, Reuters

Тем временем сообщается, что многие местные магазины уже требуют оплачивать товары наличными, а при оплате электронной валютой торговцы берут высокую комиссию. Центробанк уверяет, что в его распоряжении достаточно новых банкнот для населения и все слухи о нехватке безосновательны. Кроме того, власти утверждают, что выпуск валюты не приведет к новому витку инфляции, поскольку они выдаются в обмен на электронные доллары. Впрочем, некоторые эксперты в этом не уверены. В интервью Reuters профессор Университета Зимбабве Тони Хокинс заявил, что «очень скоро нам понадобится еще больше наличных, поскольку в экономике существует огромный черный рынок, которому тоже требуются наличные».

Евгений Хвостик