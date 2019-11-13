Налоговик попал под здание следствия

УФНС по Кировской области намерено взыскать с бывшего начальника городского управления налоговой службы Михаила Тимшина 20 млн руб. В такую сумму оценен ущерб от разблокировки им счета Кирово-Чепецкого управления строительства (КЧУС) для достройки нового здания управления Следственного комитета в Кирове. В августе господина Тимшина за это оштрафовали на 45 тыс. руб. в рамках уголовного дела. Требования к бывшему коллеге в УФНС оперативно прокомментировать не смогли.



УФНС по Кировской области готовит иск о возмещении ущерба к бывшему начальнику инспекции налоговой службы Кирова Михаилу Тимшину. Фискальный орган намерен взыскать с господина Тимшина 20 млн руб., недополученных в бюджет из-за снятия ограничений на распоряжение счетом АО «Кирово-­Чепецкое управление строительства» (КЧУС). Об этом сообщает Newsler.ru со ссылкой на источник в региональном управлении налоговой службы. В УФНС по Кировской области оперативно ответить на запрос не смогли.

Как следует из решения суда по уголовному делу в отношении Михаила Тимшина, банковские реквизиты одного из некогда крупнейших застройщиков региона были заблокированы из-за долгов по налогам в размере 190 млн руб., и директор КЧУС Сергей Кочуров в августе 2017 года обратился с письменным заявлением в ИФНС России по городу Кирову, попросив на два дня приостановить взыскания со счета компании в Норвик Банке для сверки расчетов по налогам и сборам. В то время КЧУС достраивало новое здание регионального управления Следственного комитета площадью 4,5 тыс. кв. м на улице Ленина в Кирове по контракту на 164 млн руб. с федеральным финансированием. С 16 по 18 августа директор КЧУС ожидал очередного поступления средств. Сергей Кочуров сетовал, что деньги автоматически спишутся со счета на выплату налогов и на достройку здания СУ СК их не хватит. Михаил Тимшин как руководитель городской налоговой инспекции пошел навстречу строителю, с которым состоял в приятельских отношениях. Своим письмом он приостановил блокировку счета по ранее вынесенным решениям УФНС на 70,5 млн руб. Глава инспекции передал документ в Норвик Банк, который снял ограничения на проведение операций КЧУС. В обещанный директором компании срок из федерального бюджета застройщик получил почти 38 млн руб., из которых 37,8 млн руб. были выведены на оплату финансово-хозяйственной деятельности КЧУС и погашение долгов. В итоге здание Следственного комитета открыли в июле 2018 года, а через год Михаил Тимшин, с 2009 года возглавлявший ИФНС по городу Кирову, оказался под следствием за разблокировку счета КЧУС. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий, которое он не стал отрицать, написал явку с повинной и запросил рассмотрение уголовного дела в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами суд счел его заслуги перед налоговой службой, содействие следствию и среднюю тяжесть преступления. В августе 2019 года Октябрьский райсуд Кирова приговорил Михаила Тимшина к штрафу 45 тыс. руб. с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. Обжаловать решение суда осужденный не стал, следует из опубликованного решения суда.

Справка По данным Kartoteka.ru, АО «Кирово-Чепецкое управление строительства» зарегистрировано в Кирове в 1998 году и перерегистрировано в 2003 году с уставным капиталом 384,4 млн руб. Единственным участником является ликвидированное в 2003 году ОАО «Отделстрой». Конкурсным управляющим назначена Ольга Горева. Выручка компании по итогам 2018 года составила 473,5 млн руб. при 386,4 млн руб. убытка. Проблемной стройкой после банкротства КЧУС стало возведение многоквартирного жилого дома в Кирове на улице Ленина, 31.

К моменту вынесения приговора Михаилу Тимшину АО «Кирово-Чепецкое управление строительства» уже полгода являлось банкротом. В апреле 2019 года арбитражный суд Кировской области ввел в отношении застройщика процедуру наблюдения сроком на год по иску АО «Сталепромышленная компания», АО «Кировская теплоснабжающая компания» и Константина Долганова. В реестре кредиторов с многомиллионными требованиями числятся еще несколько десятков компаний.

По словам источников “Ъ-Приволжье” в ИФНС, приговор Михаилу Тимшину и позволил фискальному органу оценить ущерб от его действий и в субсидиарном порядке потребовать компенсации ущерба федеральному бюджету.

Ирина Александрова, Киров; Владимир Зубарев