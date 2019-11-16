Сегодня исполняется 62 года генеральному директору ПАО КамАЗ Сергею Когогину

Его поздравляет социальный инвестор, филантроп, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян:

— Дорогой Сергей! Первое и важнейшее качество настоящего лидера — абсолютное отождествление себя со своим делом. Твоя главная черта — надежность, заслуживающая безусловного доверия. Ты один из самых успешных руководителей в новой России, доказавший это своими делами. Но что гораздо ценнее, ты верный друг, партнер и семьянин. Оставайся и дальше таким, пожалуйста!

Поздравления передает президент группы ГАЗ Вадим Сорокин:

— Уважаемый Сергей Анатольевич, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! На посту гендиректора ПАО КамАЗ Вы добились больших успехов в развитии предприятия и в усилении бренда КамАЗ в России и за рубежом. Возглавляя Объединение автопроизводителей РФ, Вы являетесь идеологом и стратегом в решении важнейшей общеотраслевой задачи — развитии инженерных и производственных компетенций российского машиностроения. Являясь авторитетным руководителем и движущей силой в отрасли, Вы вносите значимый вклад в модернизацию ее технологической базы и локализацию ее компонентной составляющей. Желаю Вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и семейного благополучия!

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