Сергей Марков покинет пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области

Сергей Марков решил уйти с должности министра энергетики и ЖКХ Самарской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

«Сергей Васильевич Марков действительно подал документы в конкурсную комиссию и будет претендовать на должность главы городского округа Новокуйбышевск. Естественно мы эту ситуацию с Сергеем Васильевичем обсуждали»,– сказал Дмитрий Азаров.

Сергей Марков ранее был главой Новокуйбышевска, но покинул пост в начале октября 2018 года после назначения министром энергетики и ЖКХ Самарской области.

Георгий Портнов