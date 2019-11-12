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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сергей Марков покинет пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области

Сергей Марков решил уйти с должности министра энергетики и ЖКХ Самарской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

«Сергей Васильевич Марков действительно подал документы в конкурсную комиссию и будет претендовать на должность главы городского округа Новокуйбышевск. Естественно мы эту ситуацию с Сергеем Васильевичем обсуждали»,– сказал Дмитрий Азаров.

Сергей Марков ранее был главой Новокуйбышевска, но покинул пост в начале октября 2018 года после назначения министром энергетики и ЖКХ Самарской области.

Георгий Портнов


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