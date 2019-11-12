Орловская область оказалась в числе регионов с самым низким объемом ввода жилья в ЦФО

В Центральном федеральном округе (ЦФО) наибольшее снижение объемов ввода жилья по итогам девяти месяцев 2019 года отмечается в Калужской, Московской, Орловской и Тульской областях. Об этом заявил замминистра строительства РФ Никита Стасишин на заседании, посвященном по ходу реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на минувшей неделе. Отмечается, что 90% ввода многоквартирных домов в России приходятся на 15 крупных регионов, а в 12% субъектов РФ вводится 50% всего жилья в России. Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что по итогам 2019 года в России планируется построить 78-80 млн кв. м жилья. Однако, как было отмечено на заседании, реальное положение дел в отрасли — снижение запаса разрешительной документации у застройщиков и сокращение платежеспособного спроса в связи с сокращением доходов - способствовали изменению прогноза Минстроя. Ежегодный объем ввода жилья в эксплуатацию на 2019—2021 годы мог быть снижен с целевых 88 до 75-78 млн кв. м.

По данным Орелстата, по итогам трех кварталов 2019 года в регионе в эксплуатацию введены 1874 квартиры общей площадью 168,4 тыс. кв. м, что на 1,7% ниже уровня прошлого года. Индивидуальное жилищное строительство из них – 116,3 тыс. кв. м.

Как власти Орловской области планировали стимулировать застройщиков - в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова