Amazon запустит новый продуктовый бренд в 2020 году

Компания Amazon подтвердила планы запуска нового продуктового бренда — супермаркетов, которые будут отличаться от сети Whole Foods, которую компания приобрела два года назад. Amazon опубликовала четыре списка вакансий для своего «первого продуктового магазина» в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает Bloomberg. Пресс-секретарь Amazon подтвердила списки и сказала, что магазин откроется в 2020 году. У него будет обычная касса, в отличие от Whole Foods без кассы.

Напомним, Amazon приобрела сеть супермаркетов Whole Foods в 2017 году. Сумма сделки составила $13,7 млрд. В результате поглощения сеть сохранила свое название, штаб-квартиру в Остине и топ-менеджмент. В 2018 году Amazon начала тестировать доставку из магазинов Whole Foods.

О том, зачем интернет-компании открывают магазины новых форматов, читайте в публикации “Ъ” «Интернет-магазины выходят в реальный мир».