В Москве из-за реконструкции перекрыли участок Волоколамского шоссе

В связи с реконструкцией в Москве до 30 декабря 2020 года будет круглосуточно перекрыт участок Волоколамского шоссе в районе домов 91–97, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Движение на этом участке будет ограничено как в сторону области, так и по направлению в центр города. По направлению из центра движение будет обеспечиваться за счет перенаправления транспорта на встречку, а в центр — за счет обустройства временной объездной дороги.