Куда приводят мечты

Комфортные общественные пространства влияют не только на мироощущение тех, кто живет рядом. Грамотная реновация депрессивных пространств с преобразованием их в парки привлекает в города новых жителей и туристов, улучшая экономику региона и страны.

У топ-10 парков мира, введенных в строй в последние несколько лет и изменивших все, есть нечто общее. Прошлое соединяется с будущим, но история у каждого своя — как и перспективы, заложенные идеями проектировщиков.

Barangaroo Reserve (Сидней, Австралия, 2015)

Природный оазис в окружении достопримечательностей

Концепция: PWP Landscape Architecture

Район Барангару, в котором расположен одноименный парк,— прекрасный пример освоения бывших промышленных территорий в центре города: старейший индустриальный объект Сиднея (здесь более 130 лет работала судоверфь) по решению правительства Нового Южного Уэльса превратился в зону офисов, развлечений и отдыха.

Район, в котором в доколониальные времена местное население промышляло охотой и рыбалкой, а с середины VIII века «дети разных народов» вкалывали на доках и судоверфях, в разные времена назывался по-разному. Но в 2007 году (вскоре после решения о реновации) был переименован в Барангару — по имени влиятельной женщины-аборигена, которая участвовала в переговорах с колонистами. Редевелопмент «разделил» его на три зоны: в Южном Барангару (его уже называют Гаванью небоскребов) разместились башни с офисами крупнейших корпораций, торговые точки и общественные пространства. В Центральном Барангару — малоэтажные жилые и коммерческие здания, а также казино. Местом отдохновения от бизнеса стал заповедник Барангару — природный парк на месте бетонного контейнерного терминала. Он расположен на береговой линии площадью 22 га между историческим районом The Rocks и популярным туристическим Darling Harbour, в пешей доступности от таких достопримечательностей-ветеранов, как Сиднейская опера и мост Харбор-Бридж.

Стивидорные объекты были перемещены, участок рекультивировали, используя при этом подручные материалы: так, для формирования мыса были повторно использованы кессоны и асфальт из контейнерного порта. Береговую линию сформировали заново, вернув ей оригинальные доколониальные и доиндустриальные очертания, воссоздав мыс Club Cape и открыв городу водную гладь. Символическую «первоначальную» линию обозначает невысокая «Стена 1836 года», которая разделяет пешеходные и велосипедные дорожки. При этом полностью от индустриального прошлого решили не уходить: обнаруженные во время реконструкции стапеля первой верфи, построенной в 1820-х годах, были восстановлены и оставлены в качестве исторических реликвий.

Новый ландшафт парка, в том числе приливные каменные заводи, создали из 10 тыс. блоков (37 тыс. кубометров) хоксберийского песчаника, добытого прямо на месте. Образовавшееся при добыче песчаника обширное пустое пространство под искусственным мысом предназначено для размещения художественных выставок и культурного центра коренных народов, здесь можно проводить различные мероприятия. Под землей скрывается и автомобильный паркинг, из которого на поверхность можно попасть на лифте либо пешком. По всему парку стоят таблички, указывающие дорогу,— они очень помогают ориентироваться. Парк открылся в 2015 году и пользуется популярностью у туристов и местных жителей: здесь активно занимаются спортом.

ДОСЬЕ: PWP Landscape Architecture (Peter Walker and Partners) — калифорнийское бюро ландшафтной архитектуры, созданное знаменитым Питером Уокером. В портфолио PWP Landscape Architecture — штаб-квартира транснациональной фармацевтической корпорации Novartis в Базеле (2007): индустриальная территория площадью более 200 тыс. кв. м на берегу реки Рейн, окруженная старыми железнодорожными путями, превратилась в современный (в основном пешеходный) кампус с открытыми парками, зеленью на крышах и арт-объектами. А одна из самых знаковых работ — Национальный мемориал 9/11, посвященный жертвам террористической атаки 11 сентября 2001 года на Всемирный торговый центр (совместный проект с Майклом Арадом).

Governors Island (Нью-Йорк, США, 2016)

От аборигенов и военных — к современному искусству

Концепция: West 8

До 1624 года коренные американцы называли то, что теперь известно как «Остров губернаторов»,— «Ореховым островом» (Pagganuck), из-за обилия деревьев гикори, дубов и каштанов. До прихода Голландской Вест-Индской компании здесь размещались сезонные рыбацкие лагеря местных племен. Голландские поселенцы, не сразу отважившись на освоение казавшегося им огромным острова напротив (нынешнего Манхэттена), построили здесь крепость и лесопилку. Свое нынешнее имя остров получил в 1699 году от британцев, «зарезервировавших» его для размещения губернаторов Его Величества. В 1750 стал частью британской территории округа Нью-Йорк — и долгие годы служил нуждам форта и гарнизона британской короны. После Американской революции эти земли унаследовал штат Нью-Йорк. Молодое правительство укрепило гавань и построило форт на возвышенности в центре острова. С 1800-го остров принадлежал военным, с 1960-х — береговой охране. Кстати, в начале XX века он изрядно увеличился в размерах за счет камней и земли от строительства городского метро. А в 1988 году именно здесь Рональд Рейган провел заключительную встречу с Михаилом Горбачевым. В конце XX — начале XXI века остров избавился от статуса режимного объекта: было принято решение использовать исторический памятник в общественных целях. В 2007-м началась реконструкция. Согласно планам известной фирмы ландшафтной архитектуры West 8, часть зданий снесли, чтобы сформировать открытые пространства (их обломки позже использовали в строительстве The Hills). Первая очередь открылась для публики в 2014 году: было восстановлено питьевое водоснабжение, оборудованы места для сидения, зоны отдыха (Hammock Grove), игр (Play Lawn, хедж-лабиринт), общественного питания (Liggett Terrace) и др. В домах бывших офицеров организовали свободное пространство для художников, культурных и развлекательных организаций.

Последний этап проекта The Hills («Холмы») открылся в 2016-м: 10 га наклонных ландшафтов предоставили жителям и туристам горки, арт-объекты и уникальную 360-градусную панораму гавани. Проект состоит из четырех тематических холмов: Grassy Hill (травяной) — самый пологий и идеально подходит для релакса и «тихого» отдыха, Slide Hill — для игр и катания с горок (их здесь четыре, в том числе и самая длинная в Нью-Йорке). Холм Discovery посвящен созерцанию (в том числе «Хижины» — установленной здесь скульптуры британской художницы Рейчел Уайтрид). А самый высокий, Outlook Hill, по сути, является главной смотровой площадкой, подняться на которую можно по Scramble — тропе из восстановленных гранитных блоков морской дамбы. Холмы были построены из переработанного строительного мусора, наполнителя и легкой пемзы, скрепленных арматурой. А кустарники, деревья и газоны были организованы таким образом, чтобы бороться с эрозией и улучшать сопротивляемость погодным условиям и повышению уровня моря. С открытием «Холмов» посетители получили доступ к променаду вокруг всего острова и Picnic Point, который был закрыт с 2012 года.

ДОСЬЕ: Голландское архитектурное бюро West 8 разрабатывает и реализует проекты по всему миру: Schouwburgplein (Роттердам, Нидерланды), Chiswick Park и Jubilee Gardens (Лондон, Великобритания), Lincoln Park — SoundScape (Майами, США), Yongsan Park (Сеул, Южная Корея), Garden of 10 000 Bridges на Международной садоводческой выставке (Сиань, Китай), линейный парк La Sagrera (Барселона, Испания) и реконструкция прибрежной зоны Playa de Palma (Пальма-де-Майорка, Испания), парк культурного района Западный Коулун (Гонконг) и другие.

Шэньчжэньский парк талантов (Шэньчжэнь Ши, Китай, 2017)

Морской покой в городе айфонов

Концепция: AUBE

Сосед Гонконга и Макао Шэньчжэнь — молодой город «без истории» (хотя живут здесь с IV века): он существует всего 40 лет, но при этом стремительно развивается, являя живой пример того, что мы называем «китайским экономическим чудом». Сегодня Шэньчжэнь знаменит своими высотками, отраслевыми выставками и производством электронной и электротехнической промышленности (большая часть iPhone и iPad выпускается именно здесь, а еще тут находятся штаб-квартиры телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE). При всей урбанизированности, город имеет довольно много рекреационных зон (что облегчает существование в мегаполисе), его называют столицей тематических парков Китая. Один из них — Парк талантов, самый большой городской парк в районе Хоухай.

Передовые технологии коснулись и организации городской среды: еще недавно здесь было море, а теперь часть его стала «паркообразующим» элементом — большим озером (300 тыс. кв. м). Основная идея: вода происходит из моря, проходит через парк и становится частью города. Дизайн это подчеркивает: пространство «течет», углы сглаживаются расслабленными кривыми, границы размываются с помощью декоративных растений, водная гладь отражается в пластике элементов покрытий и малых архитектурных форм. Да и сам парк постепенно перетекает в тихую набережную, где уже нет специальных общественных пространств, но много зелени.

Течет не только вода, но и время: в разных частях парка с помощью разных растений созданы четыре сезона: весна, лето, осень и зима. Парк разделен на несколько зон, опознаваемых по материалу покрытий и архитектурно-ландшафтным приемам: к берегу примыкают неширокие дорожки из террасной доски с подпорными стенками из натурального камня; пешеходные дорожки с тротуарной плиткой разных форматов «текут» через высокие травы и цветущие кустарники; беговая дорожка выделена мягким синим покрытием. Участки пешеходной дорожки выходят к воде в виде пирсов или небольших смотровых площадок, большие скамейки для отдыха и пикников у прогулочных троп защищены от солнца и осадков навесами.

Основная тема парка — талант. Она выражена не только в нескольких скульптурных группах парка, но и в том, что каждый может открыть в себе какой-нибудь талант: на беговой дорожке, на детской площадке с белым морским песком, на лугу у воды (он как магнитом притягивает начинающих художников), да и просто на прогулке. При этом эстетическая и идеологическая составляющие не мешают (а наоборот, помогают) комфорту посетителей. Потоки движения грамотно разделены, система навигации оригинальна (форма элементов заимствована у лепестков растений, каждый из них имеет свою геометрию и цвет) и понятна. Рядом с игровыми площадками и беговыми дорожками установлены умывальники, где можно помыть ноги и руки от песка или освежиться после пробежки.

ДОСЬЕ: AUBE (Ou Bo) — ведущая международная компания, основанная в Париже и имеющая представительство в Китае. Среди многих «зеленых» проектов примечательны «Эко-Плаза» Overseas Chinese Town Ecological Square, где был впервые в Китае реализован принцип «три в одном» (ландшафт, планирование, архитектура); пляжный парк Shenzhen Bay Neihu Park, получивший массу наград; а также «сад транспортного хаба» — грандиозный «досуговый пояс» Шеньчженьского Международного конгрессно-выставочного центра с парком развлечений, экологической фермой, детскими и спортивными площадками, творческим рынком и пространством для временных выставок.

Музей риса под открытым небом (провинция Хунань, Китай, 2017)

Сельхозработы в археологических декорациях

Концепция: Turenscape

Долгие десятилетия в этом районе китайской провинции Хунань не происходило ничего примечательного: крестьяне просто возделывали рис в пойме озера Дунтин. Пока археологические раскопки не возвестили о том, что история Ченгтушана восходит к неолиту: именно здесь появился самый первый город в Китае и впервые был выращен рис.

Место получило статус «национального наследия», но крестьян это не очень обрадовало: на них же и возложили обязанности защищать «охраняемые земли» от разрушения. Первый проект «археологического парка» был не очень удачным, поэтому несколько лет назад его было решено переосмыслить.

Специалистами Turenscape были приняты три стратегии для защиты и преобразования ландшафта Ченгтушан. Во-первых, отдавая дань 6500-летней истории этого сельскохозяйственного района, археологические раскопки были сохранены: круглый город, окруженный рвом, дает возможность посетителям представить, какой была жизнь в древности. Во-вторых, основная часть парка за пределами охраняемого ядра была превращена в открытый музей риса. Здесь получают два урожая риса различных сортов в год, и наряду с ним на берегах каналов и водно-болотных угодий (они регулируют ливневую воду и доставляют питательные вещества) выращивают другие местные растения и деревья, которые не затеняют поля с солнцелюбивым рисом, но создают комфорт на маршруте для посетителей в жаркие летние месяцы. В-третьих, в парке появился стеклянный мост на высоте 4 м над землей, чтобы можно было увидеть и сфотографировать археологические раскопки. Стеклянные панели пропускают солнечный свет, чтобы не навредить растениям под ним, и превращают обычную прогулку в увлекательное приключение, а монотонный и скучный сельскохозяйственный пейзаж — в захватывающие картинки. Причем интерактивные: если место археологических раскопок закрыто для посещений, то поля являются активными и постоянными «участниками» действа. Мост в качестве смотровой площадки позволяет городским посетителям наблюдать за посадкой риса, прополкой и уборкой урожая, а при желании можно даже помочь трудолюбивым фермерам в работе. Пешеходные дорожки с решетчатыми балюстрадами спроектированы таким образом, чтобы солнечный свет проникал к посевам.

Проект казался очень успешным, он привлекает туристов, желающих побольше узнать о своих далеких предках и о происхождении пищи, которую они едят каждый день. Архитекторы получили премию World Landscape of the Year 2017, а бедный сельский регион — значительные экономические выгоды.

ДОСЬЕ: Китайская ландшафтно-архитектурная фирма Turenscape прославилась обустройством удивительных парков: Zhongshan Shipyard Park, QunLi Stormwater Park, Yongning River Park, Tianjin Bridge Gardens и других. В 2015 году они получили World Landscape of the Year за преобразование парка водно-болотных угодий в провинции Чжэцзян. За пределами Китая они также реализовали несколько проектов: городской парк в Бостоне (0,5 га), городской парк в Сиэтле (0,6 га), генеральный план с ландшафтным решением для курорта в 500 га на острове Бали. Бюро участвовало в ряде конкурсов на значимые российские объекты («Зарядье», «Сокольники», концепция развития прибрежных территорий Москвы-реки), но реализовать пока удалось лишь один проект — главной набережной Казани (2018).

Парк «Краснодар» (Краснодар, Россия, 2017)

Архитектурный парк со спортивным уклоном

Концепция: gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Краснодар — один из самых быстрорастущих городов России, «Краснодар» — футбольный клуб, которому очень повезло с болельщиками. С одним конкретным болельщиком — миллиардером Сергеем Галицким, который на собственные деньги выстроил для клуба современный стадион и парк вокруг него. Причем парк современный и очень «некраснодарский» и «нероссийский» (что неудивительно, учитывая заслуги привлеченных проектировщиков) — в хорошем смысле. Это не кусочек природы в городе, а настоящий архитектурный объект, в котором при этом есть чем заняться.

Территория в 22,7 га разделена на 30 различных зон, среди которых амфитеатр (концертный зал и кинотеатр под открытым небом), террасированный сад, фонтан (зимой трансформирующийся в каток), песочница с горками, веревочный парк, скалодром, музыкальный и водный лабиринты, площадка для уличного баскетбола и скейтпарк.

У парка сложный, многоуровневый рельеф с каньонами и холмами, узкими дорожками и широкими аллеями (они нужны, чтобы обеспечить безопасность болельщиков на выходе со стадиона) — это не только красиво выглядит на картинке, но и не надоедает при прогулке. За строгими геометрическими линиями и оригинальной архитектурой стоят серьезные инженерные решения. За стенами и дорожками, холмами, водными пространствами и газонами скрываются шахты, резервуары для воды на тысячи кубометров, километры электрических кабелей, газопровод, теплосети, свайные поля, водопроводы, мощные фундаменты, дренаж и др.

Парк симметрично-радиальный, мелких деталей мало, цветовая гамма, можно сказать, отсылает к ФК «Краснодар» — все оттенки черного и зеленого. Породы камня используются не местные: специальные сорта морозостойких мраморов, шифера со свойствами, близкими к граниту, плотных известняков и ракушечников. Деревья тоже: редкие сосны бонсай, дикие сливы, туя, робиния, гинкго… Ландшафт, архитектура, материалы, растения и даже геометрия дорожек — все подчеркивает «инаковость» пространства, отличие его от окружающей застройки, обособленность от города не только топографическую, но и философскую.

Тем не менее и стадион, и парк, несмотря на отдаленное расположение, сразу стали достопримечательностями Краснодара. Эксперты включают новый парк в топ-3 российских (с «Зарядьем» и «Новой Голландией»), а в год открытия он попал на первое место в рейтинге лучших проектов известного блогера Ильи Варламова.

ДОСЬЕ: Немецкое архитектурное бюро gmp впервые прозвучало на мировом уровне еще в 1975 году, когда для аэропорта Берлин-Тегель они спроектировали терминал, куда можно было въехать на автомобиле. За полвека Майнхард фон Геркан, Фольквин Марг и их партнеры реализовали более 320 объектов. Среди них — реконструкция Олимпийского стадиона в Берлине и Олимпийского стадиона в Киеве, строительство стадионов к ЧМ-2010 и ЧМ-2014 в ЮАР и Бразилии, спортивный парк в Фошане (Китай), реконструкция табачной фабрики в Болонье с частичной реставрацией и превращением в современный технопарк.

Amsterdam Battery Park (Кейптаун, ЮАР, 2018)

Перепады уровней и исторические пушки

Концепция: dhk Architects

Городской Battery Park площадью 1,2 га, расположенный у главного входа на набережную Виктории и Альберта в Кейптауне (V&A Waterfront — одно из самых посещаемых туристических мест Африки),— это и зеленая зона, и скрытая от глаз парковка на 1206 мест, и новые пешеходные маршруты, и площадка для активного отдыха.

Участок имеет историческое значение: здесь сохранились остатки одного из старейших сооружений города. Амстердамская батарея была установлена ??голландцами вдоль береговой линии Кейптауна в 1784 году, чтобы защитить город от морских и наземных нападений. В 1800-х годах здание использовалось для размещения заключенных, а затем было реконструировано и укреплено англичанами, но в конечном итоге заброшено. В 1905 году большую часть батареи снесли, чтобы освободить место для железнодорожного сообщения с портом,— остались лишь фрагменты задних изогнутых стен. Цель архитектурно-градостроительной фирмы dhk состояла в том, чтобы создать общедоступный парк, который лежит в центре множества новых пешеходных маршрутов, вписать его в окружающую городскую структуру и тем самым оживить этот депрессивный район.

Различные архитектурные и ландшафтные элементы отражают первоначальный отпечаток конструкции: полукруглые изогнутые дорожки, бетонные пристройки к задним валам, «распахнутые» навстречу каналам стены — все это дает посетителям представление о прежних размерах батареи. Была также сохранена осевая визуальная связь с Noon Day Gun на Сигнальном холме — пушкой XVIII века, из которой ежедневно производят полуденный выстрел.

Проблема проектировщиков заключалась в том, что исходная точка внутреннего двора батареи находится на высоте восьми метров над новым каналом, проходящим через участок на более низком уровне. Таким образом, центр парка приподнят (с него открываются виды на набережную V&A и центральный бизнес-район CBD), большая бетонная лестница ведет от площади к парку, и постепенно его уровень опускается к краю канала. Наверху — ландшафтные сады, извилистые дорожки со скамейками, бетонный скейт-парк, баскетбольная площадка и новые пешеходные маршруты. Внизу — бутики, обращенные к каналу. Соединяет парк, площадь и парковку (с помощью внутренних лифтов) павильон из сборного железобетона высотой до предполагаемого уровня первоначальных стен батареи. В этом павильоне выставлены исторические пушки Амстердамской батареи, найденные Ассоциацией пушек Южной Африки и сохраненные для развития парка,— в стене, обращенной к каналу, сделали отверстия, похожие на амбразуры.

Палитра материалов включает в себя бетон, камень и сталь. Причем камень добыт здесь же во время раскопок и строительства. А бетон был выбран в качестве «материала нашего времени» для новых конструкций, поскольку его легко отличить от исторических элементов.

ДОСЬЕ: dhk Architects специализируется на сохранении исторических памятников и адаптации их к потребностям современной жизни. При этом фирма проектирует самые разные объекты: промышленные, правительственные, объекты здравоохранения, культурные и общественные центры, а также инфраструктурные объекты для гидротехнических сооружений. В портфолио компании, например, детский зоопарк Франклин-парка в Бостоне (США) с открытым театром, фермой и водными объектами; пляжные центры Sandy Hook в Национальной зоне отдыха Gateway в Нью-Джерси (включая реализацию мер по защите от наводнений); общественный Табер Парк на набережной на мысе Кларка в Нью Бедфорде в Массачусетсе с пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками, пляжем, рыболовным пирсом, детской площадкой, общественными лодками и площадками для пикников — также в зоне угроз наводнений.

Tumbalong park Darling Harbour (Сидней, Австралия, 2018)

Пространство-трансформер в экологическом стиле

Концепция: HASSELL

Tumbalong park — часть масштабного проекта по преобразованию исторической гавани Дарлинг Харбор (Darling Harbour). Это одна из крупнейших за последние 20 лет инициатив по обновлению города. Район носит имя генерал-лейтенанта Ральфа Дарлинга (Ralph Darling), который был губернатором штата Новый Южный Уэльс, с 1826 года. Европейцы также называли гавань Длинной бухтой (Long Cove), а более раннее название звучит как Кокл Бей (Cockle Bay — «Залив моллюсков») — его недавно вернули как дань уважения к истории и коренным жителям: аборигены называли прибрежные земли Tumbalong — «место, где находятся морепродукты».

Исторически район был промышленным: здесь располагались пассажирские и контейнерные терминалы, железнодорожные и автомобильные пути, станции сортировки грузов и прочее. В 1980-х земли решено было приспособить под общественные нужды: построили Sydney Convention & Exhibition Center (в нем в 2000 году прошла летняя Олимпиада), монорельсовую дорогу (в 2013-м ее демонтировали), Sydney Entertainment Center, Sega World Sydney и IMAX театр — все они тоже уже в прошлом. Ибо по новому плану, согласно которому Дарлинг Харбор должен стать чем-то вроде нью-йоркского Манхэттена (особенно в том, что касается Уолл-стрит), им на смену пришли ICC Sydney (Международный конференц-центр Сиднея), торговые центры, галереи, уникальный кинотеатр, где можно посмотреть фильмы в объемном изображении и со стереоэффектами IMAX, и масса мест, которые жители и туристы могут использовать для общения, отдыха и развлечений. Причем как в повседневном режиме, так и в дни проведения крупных (в том числе международных) мероприятий: один и тот же участок может легко трансформироваться под разные функции. Так, мелководные бассейны для детских игр на площадке перед Китайским Садом Дружбы отключаются, если нужно освободить место для ярмарки или концерта. Аквариум, корабль, музей мадам Тюссо, политехнический музей и, конечно, рестораны — как без морепродуктов!

Проект оптимизировал транспортные потоки (пешеходные, велосипедные и общественного транспорта) внутри квартала и облегчил сообщение с другими районами. А между Центральным вокзалом и Кокл Бэй появился пешеходный бульвар с эвкалиптами. В парке высадили 650 новых деревьев, а общая площадь озеленения достигла 9 тыс. кв. м. Причем часть зелени превратилась в арт-объекты (чего стоит 600-метровый «пейзаж» из местной флоры), кои и без нее присутствуют в больших количествах: скульптуры, аудио- и визуальные инсталляции и прочее. В ходе реновации был восстановлен фонтан знаменитого «фонтанного мастера» Роберта Вудворда «Приливные каскады».

В проекте использованы решения и подходы WSUD (Water Sensitive Urban Design, подразумевающие разумное управление водными ресурсами с учетом особенностей ландшафта и климатических условий), что позволило ему получить «шесть звезд» в рейтинге Green Star Communities Совета по экологическому строительству Австралии.

ДОСЬЕ: На счету австралийского бюро HASSELL — парк госпиталя Фиона Стэнли (Австралия), где дизайн и ландшафт играют ключевую роль в восстановлении пациента; торгово-развлекательный комплекс, «вырастающий из воды» посреди озера в Чунцине (Китай); интерьер главного офиса крупной страховой компании в Мельбурне с «обтекающими» пространство лестницами, атриумом и зеленью (включая сад со съедобными плодами); а также «офисный хаб» для известного японского бьюти-бренда в Сингапуре — громадное пространство (более 6 тыс. кв. м) с ковриками татами, «плетеным» узором на деревянном полу и садом бонсай.

Парк Хусейна бен Талала (Грозный, Россия, 2018)

Общественное пространство с этническим колоритом

Концепция: Snohetta и «КБ Стрелка»

Современная столица Чечни выстроена практически с нуля: после региональных конфликтов, последовавших за распадом Советского Союза, город был почти полностью разрушен. Кроме того, во время войн погибло много деревьев. Печальной участи не избежал и парк, носивший ранее имя Павла Мусорова: вся инфраструктура, кроме небольшой спортивной площадки и старых дорожек, была разрушена. В 2011 году территорию переименовали в честь короля Иордании (с 1952 по 1999 годы) Хусейна бен Талала, а к 2018 году он полностью преобразился.

Алгоритм проектирования включал в себя пять этапов: комплексный территориальный анализ, дизайн-проект и полную проектную документацию с последующим проектным и строительным надзором. Жители Грозного имели возможность ознакомиться с планами реконструкции парка до начала работ. Этот опыт был новым для постсоветского пространства.

Функционально зонируя территорию, архитекторы опирались на существующие сети «народных троп», созданные местными жителями (парк в последние годы находился в запустении и был проходным местом). Вдоль пешеходных троп, для мощения которых использовали гранитный отсев и бетонную плитку, высажены вишня, абрикос, слива, орех и другие плодовые деревья. Для ухода за растениями была спроектирована система автополива. Отдельно было проработано освещение парка: метровые ландшафтные светильники, шестиметровые торшеры и одиннадцатиметровые опоры освещения проезжей части вдоль парка. Кроме того была реализована подсветка набережной и пешеходных мостков через пруд.

Помимо зон отдыха, детских и спортивных площадок, в парке появились скейтпарк, искусственный водоем и амфитеатр для проведения как общественных мероприятий, так и собраний местного сообщества.

Проектировщикам пришлось учесть, что Грозный — город с 90-процентным мусульманским населением и многие объекты в нем (пляжи, фитнес-клубы, бассейны) делятся на мужские и женские. Так, кататься на велосипедах или заниматься спортом женщины могут только отдельно от мужчин. Местные религиозные особенности наложили свой отпечаток и на другие инфраструктурные объекты, и на дизайн. Парк оборудован молитвенными комнатами, площадь перед амфитеатром украшена традиционной чеченской плиткой, а на беговой дорожке выгравирована большая надпись «Бег» на чеченском языке.

Парк Хусейна бен Талала — часть программы «Города будущего» Минстроя России, «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» по преобразованию общественных пространств в 40 городах России. Это первая со времен СССР программа по переосмыслению общественного пространства в соответствии с мировыми тенденциями и стандартами.

ДОСЬЕ: Норвежская мастерская Snohetta известна разработкой дизайна денежных банкнот в Норвегии, а также реализацией знаковых проектов, среди которых реконструкция Таймс-Сквер в Нью-Йорке, новая Александрийская библиотека в Египте, штаб-квартира газеты Le Monde в Париже, оперный театр в Осло, комплекс Swarovski Kristallwelten в Австрии, новое крыло Музея современного искусства Сан-Франциско, Центральная библиотека Калгари, Подводный ресторан Under в Норвегии.

«КБ Стрелка» выступает оператором российских и международных архитектурных конкурсов. В 2013 году «КБ Стрелка» организовала и провела международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Зарядье», который вошел в список лучших мест мира по версии журнала Time. Большинство проектов реализовано или находится в стадии реализации.

Brooklyn Bridge Park (Нью-Йорк, США, завершен на 90%)

Футбольные поля на пирсах в окружении воды

Концепция: Michael Van Valkenburgh Associates (MVVA)

Еще недавно здесь не было никакого парка. Вернее, были два небольших парка между Бруклинским и Манхэттенским мостами (Эмпайр-Фултон-Ферри-парк и Мэйн-Стрит-парк) — но недолго, и теперь они вошли в состав новой набережной — в итоге получилась зеленая полоса вдоль пролива длиной 2,1 км.

С середины XVII века, когда была открыта первая паромная переправа, и до середины XX века большую часть Бруклинской набережной занимали склады на опорах, магазины, железнодорожные пути, пирсы и ангары. Как ни странно, постепенное развитие района привело в какой-то момент к его депрессии: появление мостов поставило крест на переправе, а жилая и промышленная застройка (в том числе эспланады Бруклинских высот и скоростной автомагистрали BQE) перекрыли доступ к набережной. Реновация этого пространства обсуждалась с 1984 года (вскоре после закрытия грузовых судов на этом участке набережной администрация порта приняла решение о продаже свободных пирсов для коммерческого развития) до 2010-го: план развития территории, созданный выбранной в качестве проектировщика MVVA, неоднократно менялся.

Тем не менее, уже в 2010-м парк частично открылся: набережная, газоны, игровая площадка, Гранитный проспект, волейбольные поля и прочее. Первый пирс (самый ближний к мосту) и открылся первым: искусственные холмы, лужайки с перекатами, рощицы и даже солончак (на детских площадках вместо цветастых пластиковых городков — деревянные конструкции). Второй пирс превратили в спортивный комплекс (тренажеры, роликовый каток, площадки для баскетбола и гандбола, игры в бочче и шаффлборд), между ними летом работает небольшой открытый бассейн. Лужайки третьего пирса оградили от шума шоссе искусственным холмом, а четвертый вовсе разобрали, но на его месте устроили маленький песчаный пляж, где можно спустить на воду каяк или весельную лодку. На пятом пирсе — огромное футбольное поле, столы для пикников с грилями и оборудованные места для рыбалки. Через все пирсы проходит велодорожка, на концах пирсов обустроены «видовые газоны»: Bridge View Lawn, Harbor View Law, ибо, по словам Марка Валькенбурга, в парке главное — река. Но есть и детский Dumbo (где внутри стеклянного павильона архитектора Жана Нувеля крутится карусель 1922 года, а общению с миром способствуют интерактивные технологии XXI века), и превращенный в театр исторический Табачный склад (по проекту оригинальные стены были сохранены), и жилые комплексы (в 2017 году пентхаус здесь был продан за рекордные $19,2 млн). Сейчас парк готов на 90%, и в нем есть место для всех: детей и взрослых, на роликах и велосипедах или в инвалидных колясках, с друзьями и «друзьями меньшими», поклонников искусства и любителей природы.

Проект включает в себя множество утилизированных материалов (стальные решетки и дерево бывших складов стали материалами для новых конструкций), использует существующую морскую инфраструктуру, упрощая инженерные решения и снижая затраты на строительство и обслуживание. Шум от дороги BQE блокирует земляной вал, густо засаженный растениями.

MVVA удалось сохранить монументальный характер промышленной набережной, в то же время дать толчок новой экологии площадки, которая может процветать и развиваться в городских условиях интенсивного использования.

ДОСЬЕ: Michael Van Valkenburgh Associates участвовали в реализации проекта висячего парка на эстакадах и насыпях старой железной дороги Bloomingdale Trail в Чикаго, обустраивали кампусы Гарвардского и Пенсильванского университетов, создали более двух десятков проектов парков и садов, в том числе Allegheny Riverfront Park в Питтсбурге, Chelsea Waterside Park Playground в Нью-Йорке, Teardrop Park на территории Battery Park City в Нью-Йорке, Straitsview Farm на острове Сан-Хуан в Вашингтоне, Сад Монахов в Музее Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, Hoffman Garden в Далласе. А в проекте Harold Simmons Park для поймы реки Тринити в Далласе архитекторы MVVA в тесном сотрудничестве с инженерами даже наводнения и штормы «укрощают» и превращают из стихийного бедствия в захватывающее зрелище.

Вероника Зубанова