Концепцию парка выберут по итогам конкурса

Губернатор Санкт-Петербурга и Фонд «ДОМ.РФ» объявляют международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Петербурге.

Конкурс проводится по поручению правительства Российской Федерации. Инициатором проведения конкурса выступает правительство Санкт-Петербурга, организатором — Фонд «ДОМ.РФ». Оператор конкурса — «КБ Стрелка», консалтинговая компания. Партнер проекта — Европейский университет в Санкт-Петербурге.

«Тучков буян» станет первым парком с прямым доступом к воде и с нового ракурса откроет панорамные виды на Петропавловскую крепость, здание биржи, стрелку Васильевского острова, Адмиралтейство, мосты и гладь Невы. Благодаря проекту появится непрерывный пешеходный маршрут, объединяющий достопримечательности, пешеходные и зеленые зоны города: от Марсова поля и Летнего сада через Троицкую площадь и Александровский парк. Преобразятся набережная между Тучковым и Биржевым мостами, площадь Лихачева. Парк позволит задать новый уровень ландшафтных и экологических решений в городской среде.

Конкурсная процедура соответствует международным стандартам. Она предусматривает участие экспертов на всех этапах, комплексные исследования и разработку функциональной модели территории, на основе которых создается детальное техническое задание.

В рамках конкурса будет сформирован экспертный совет, члены которого на подготовительной стадии участвуют в формировании технического задания для конкурсантов, а на последующих этапах готовят для жюри экспертное заключение по работам участников.

В жюри войдут представители администрации, специалисты в сфере ландшафтной архитектуры, градостроительства, представители культуры и науки. Профессиональное жюри выберет финалистов и победителя конкурса. Составы экспертного совета и жюри будут объявлены на старте приема конкурсных заявок 15 ноября.

К участию приглашаются российские и зарубежные ландшафтные дизайнеры и архитекторы. Претенденты должны быть зарегистрированы как юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Важное отличие конкурса — в максимально широком охвате профессионалов, в том числе молодых бюро из России. В рамках первого этапа жюри выберет восемь участников. Все участники подают информацию о компании и релевантном опыте в проектировании и реализации общественных пространств.

Основные даты

Начало приема заявок на конкурс — 15 ноября 2019;

Окончание приема заявок на конкурс — 15 января 2020 года;

Заседание жюри, отбор восьми финалистов — 3–4 февраля 2020 года;

Разработка конкурсных предложений восемью финалистами — 5 февраля по 15 апреля 2020;

Посещение финалистами площадки проектирования — 17 февраля 2020 года;

Заседание жюри — 15 мая 2020 года;

Объявление результатов конкурса — 3–6 июня;

Окончание строительства объекта — 2024 год.

В графике конкурса возможны изменения.

Фонд «ДОМ.РФ»

Фонд «ДОМ.РФ» учрежден АО «ДОМ.РФ» в 2016 году. Одним из основных направлений деятельности Фонда является содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды. В соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации Д. А. Медведева и в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Фондом разработан Стандарт комплексного развития территории — методическое руководство, содержащее рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий, а также при комплексной застройке новых территорий и благоустройстве открытых общественных пространств. В рамках пилотного применения Стандарта Фондом уже разработаны проекты благоустройства общественных пространств для 46 городов общей площадью свыше 1500 га.

Консалтинговая компания «КБ Стрелка»

Выступила оператором 25 российских и международных архитектурных конкурсов, в которых приняли участие 2500 профессионалов в области архитектуры, градостроительства и ландшафтного дизайна из 50 стран. Большинство проектов реализовано или находится в стадии реализации. В 2013 году организовала и провела Международный конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Зарядье». Парк вошел в список лучших мест мира по версии журнала Time.

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Основан в 1994 году. Начинал свою работу как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). Сейчас в ЕУСПб можно учиться не только на шести факультетах, но и по трем международным программам. При университете работают 15 исследовательских центров различной направленности — от проблем правоприменения до гуманистической урбанистики. ЕУСПб стабильно входит в десятку лучших университетов страны в предметных рейтингах научной продуктивности вузов аналитического центра «Эксперт». В 2018 году ЕУСПб получил самый высокий балл по показателю востребованности научной деятельности.