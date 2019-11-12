Следствие прошло по лезвию ножа

В Новосибирске начался судебный процесс по делу о заказном убийстве предпринимателя Шандро Оглы, занимавшегося земельными сделками. По версии следствия, киллера для него нанял партнер по бизнесу Карен Карапетян, пообещав рассчитаться за работу миллионом рублей и новенькой Toyota Land Cruiser. Исполнитель нанес коммерсанту несколько ударов ножом, от чего тот скончался, а также ранил родных бизнесмена, пытавшихся помешать убийце.



В Новосибирском областном суде начался процесс по уголовному делу об убийстве в декабре 2018 года предпринимателя Шандро Оглы. С коммерсантом расправились 30 декабря прошлого года. Поздно вечером бизнесмен приехал к своему дому на ул. Тверской, где проживало все большое семейство Оглы. Когда он доставал из багажника автомобиля сумку с продуктами к новогоднему столу, подошедший киллер нанес ему несколько ударов ножом с серповидным лезвием в голову, шею, грудь и спину. На помощь предпринимателю выбежали его супруга, мать и брат, но досталось и им — нападавший стал бить их ножом по рукам и лицу. Когда им все-таки удалось схватить злоумышленника, он вырвался, но оставил свою куртку, майку и именной солдатский жетон. Предприниматель скончался. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области задержали предполагаемого убийцу. Им оказался 19-летний Иван Жиров, который недавно демобилизовался из армии. Допрашивавшим его следователям он сообщил, что расправиться с коммерсантом его нанял Карен Карапетян, обещая заплатить 1 млн руб. и Toyota Land Cruiser-200. Организатор якобы показал ему фотографию жертвы, дал ее домашний адрес. На подготовку убийства Жирову потребовалось около недели. Вслед за исполнителем оперативники отправили в СИЗО вероятного заказчика Карапетяна. Как указывается в материалах следствия, он завидовал своему более успешному партнеру и планировал без его участия провести выгодную земельную сделку.

Как рассказала „Ъ“ старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Марина Морковина, Карену Карапетяну следователи предъявили обвинение в организации и руководстве убийством по найму, Ивану Жирову — в его исполнении, а также причинении вреда здоровью различной степени тяжести родным предпринимателя. В октябре 2019 года расследование было завершено и дело поступило на рассмотрение суда.

В первый день процесса обвиняемый в убийстве Жиров заявил, что на предварительном следствии оговорил Карена Карапетяна. По его словам, он планировал ограбить предпринимателя, а заказа на убийство никакого не было. Сам Карапетян отрицает свою причастность к преступлению. Во время судебного процесса родные погибшего предпринимателя намерены предъявить обвиняемым иск, потребовав компенсацию морального вреда.

Константин Воронов