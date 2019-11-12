Абакан досчитал до тринадцати

В выборах мэра Абакана готовы участвовать 13 человек. Две трети из них — самовыдвиженцы, которым еще предстоит заручиться поддержкой избирателей и собрать в ближайшие две недели не менее 649 подписей. Каждый из партийных претендентов уверен, что именно он одержит победу и получит кресло главы. Эксперты полагают, что наиболее высокие шансы у вице-мэра Абакана Алексея Лемина, поддерживаемого «Единой Россией», а интересы главы Хакасии, коммуниста Валентина Коновалова будет представлять самовы­движенец Олег Иванов, несмотря на то что официально КПРФ отказалась от участия в предвыборной гонке.



Территориальная избирательная комиссия Абакана завершила прием заявлений от потенциальных кандидатов, желающих участвовать в выборах мэра. О своем намерении включиться в предвыборную борьбу заявили 13 человек. По информации ГАС «Выборы», девять человек — самовыдвиженцы, остальные — представители политических партий. «Единую Россию» будет представлять вице-мэр, начальник департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства города Алексей Лемин, которого также поддерживает команда бывшего мэра Абакана Николая Булакина, трагически погибшего в октябре. От «Родины» пойдет глава крестьянского фермерского хозяйства Алексей Хабаров, а от «Зеленых» — председатель реготделения партии, председатель правления Союза жилищных накопительных кооперативов Сергей Ербягин. Позже всех с партийным кандидатом определились либерал-демократы, их будет представлять руководитель реготделения партии Михаил Молчанов. КПРФ не стала участвовать в выборах.

Напомним, что досрочные выборы главы города пройдут 22 декабря 2019 года. Должность стала вакант­ной после гибели мэра Николая Булакина в автокатастрофе. Он бессменно руководил городом последние 24 года.

До 24 ноября собрать в свою поддержку от 649 до 713 подписей избирателей предстоит каждому из самовыдвиженцев. Среди них два депутата Верховного Совета Хакасии — председатель комитета по бюджету и налоговой политике Олег Иванов и председатель комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Валерий Старостин (входит во фракцию ЛДПР). На выборы пойдет директор ООО «Терра» Иван Аксенов, адвокат Абаканской коллегии адвокатов Вячеслав Бушкин, заместитель директора ООО «Управление механизации19» Василий Мельцер, региональный представитель компании «Ормис Сибирь — Восток» Иван Садовой, сотрудник филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» Александр Догадкин и гендиректор ООО «Карусель МАФ» Дмитрий Батюшкин. Самый молодой кандидат — временно неработающий 28-летний Михаил Торосов.

Несмотря на то что регион возглавляет коммунист Валентин Коновалов, «Единая Россия» стабильно держит высокие позиции в рес­публике. Например, в 2019 году на довыборах депутатов Верховного Совета три из четырех дополнительных мест заняли единороссы. Сейчас в региональном парламенте «Единой России» принадлежит 21 мандат, а КПРФ — лишь 15. На довыборах депутатов городских и районных советов и выборов глав городов и районов в 2019 году коммунистам удалось заполучить только место главы в Боградском районе, в то время как представители партии власти заняли долж­ность главы в Сорске, главы Аскизского района и взяли мандат депутата горсовета Абакана.

Секретарь реготделения «Единой России» Сергей Можаров заявил, что «на предстоящих выборах партия намерена победить с хорошим результатом и набрать более 50%». Либерал-демократ 29-летний Михаил Молчанов оценивает свои шансы на победу в выборах как высокие: «Я планирую одержать победу на этих выборах. У меня есть опыт, занимаюсь политической деятельностью с 2015 года, планирую проводить ежедневные встречи с избирателями, я знаю, как сделать город лучше». В разговоре с „Ъ“ Сергей Ербягин заявил, что «идет на выборы ради победы, а не ради участия».

Политолог Михаил Верхотуров утверждает, что большое число самовыдвиженцев на предстоящих выборах было ожидаемо: «Учитывая, что у нас в регионе только три политически активные партии — „Единая Россия“, КПРФ и ЛДПР, которые определились с кандидатами, остальным не оставалось ничего, кроме как идти самовыдвиженцами». Впрочем, отмечает эксперт, беспартийные кандидаты идут на выборы только ради самопиара. По мнению политолога Виктора Потуремского, учитывая, что коммунисты не смогли удержать власть в республике, самовыдвиженцы используют это как шанс нарастить электоральный потенциал в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году.

Виктор Потуремский считает, что на фоне неуспехов областной власти интерес к «Единой России», безусловно, есть: «Доверие к покойному мэру настолько велико, что его дело живет и продолжает оказывать влияние на политическую ситуацию, поэтому основным кандидатом можно считать Алексея Лемина, который, помимо поддержки команды Булакина, обладает сильным партийным ресурсом».

Как отмечает эксперт, несмотря на решение КПРФ не выставлять своего кандидата, интересы действующего главы Хакасии, коммуниста Валентина Коновалова на выборах будет представлять Олег Иванов, который в 2018 году активно участвовал в работе штаба коммунистов на выборах главы. «Господин Коновалов не хочет, чтобы в административный центр пришел неподконтрольный ему и независимый человек»,— полагает Виктор Потуремский.

Юлия Сасевич