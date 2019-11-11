Wildberries и Ozon начали строительство в Зеленодольске распределительных центров

На территории индустриального парка «Зеленодольск» сегодня началось строительство двух распределительных центров компаний Wildberries и Ozon. Участником торжественной церемонии стал президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

Распределительный центр Ozon площадью 38 тыс. кв.м планируют запустить в 2020 году. Инвестиции в проект составят порядка 2 млрд рублей, появится1 тыс. новых рабочих мест. На территории центра будут храниться и обрабатываться до 7 млн товаров. Татарстанские производители получат возможность реализовывать продукцию по всей стране, а также в десятках других стран за счет платформы маркетплейса Ozon.

Запуск распределительного центра Wildberries запланирован на первую половину 2020 года. Инвестиции в проект оцениваются в 5,5 млрд руб., а площадь центра составит порядка 100 тыс. кв.м. За счет центра в Татарстане будут созданы более 4 тыс. новых рабочих мест.

"Ъ-Казань"