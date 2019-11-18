Театр дальнего следования

XXI Международный фестиваль «Новый европейский театр» (NET), который стартовал на прошлой неделе, впервые пройдет сразу в двух городах — Москве и Петербурге.

Михаил Серафимов

На прошлой неделе стартовал фестиваль NET — главный смотр европейского театра в России. Программу, как и прежде, формируют арт-директора фестиваля, театральные критики Марина Давыдова и Роман Должанский. Фестиваль NET существует — страшно сказать — с 1998 года, это подлинный осколок «прошлого века».





Главная цель фестиваля — именно «продвижение» современного искусства среди российской публики.

У продвижения и передвижения, как известно, общий корень, и теперь «двигаться» зрителю предлагают не только в переносном смысле, но и в буквальном. Некоторые спектакли будут показаны и в Москве, и в Петербурге, но ключевые — только в Москве или только в Петербурге. Основные площадки в Северной столице — две сцены Александринского театра, основная и новая, а также Театр им. Комиссаржевской. Чтобы посмотреть иммерсивный спектакль «Игрушки», придется совершить небольшое путешествие до Музея стрит-арта, который находится на территории Завода слоистых пластиков. Арт-директор NET Марина Давыдова: «Это уникальные site-specific действа, они всякий раз создаются специально для конкретного места. Большинство актеров — волонтеры, найденные прямо на месте».

Мировую премьеру постановки «Игрушки» театральной компании SIGNA (Копенгаген), мастеров иммерсивного театра, можно будет увидеть 27 и 29 ноября, а также в начале декабря. По сюжету некая состоятельная особа незадолго до смерти приезжает в Санкт-Петербург, чтобы осуществить мечту всей жизни. Для этого она основывает собственное королевство на территории завода, а его «жителями» становятся бездомные и уличная молодежь. За богатые подарки они должны соблюдать правила игры, установленные королевой. В постановке автора исследуется мир отверженных, социальное неравенство, власть денег и желаний. Естественно, зрители спектакля также становятся участниками альтернативной реальности. После завершения фестиваля проект будет закрыт.

А открылся фестиваль на сцене Театра Наций спектаклем «Why?» парижского театра «Буф дю Нор» в постановке Питера Брука, всемирно известного режиссера. Он посвящен жизни и судьбе Всеволода Мейерхольда. Трое актеров — Кэтрин Хантер, Хейли Кармайкл и Марчелло Маньи — напомнили зрителям простую и страшную историю репрессированного режиссера. В качестве минималистского оформления спектакля использована увеличенная фотография из личного дела Мейерхольда, сделанная уже после ареста и допросов. В течение нескольких часов актеры пытаются ответить на вопрос «почему?»: почему режиссер, поддержавший революцию, бывший частью ее, воспевший ее, был в итоге расстрелян?..

С помощью минимальных средств режиссер Давид Эспиноса расскажет историю человечества (сцена из спектакля «Всемирная история») Фото: Предоставлено фестивалем NET

14 и 15 ноября в пространстве Московского музея современного искусства (ММОМА) можно будет увидеть еще один необычный спектакль — селфи-концерт Иво Димчева (София). На счету художника, хореографа, певца и актера Иво Димчева десятки перформансов, театральных и танцевальных постановок, участие в британской версии шоу X-Factor. В интерактивном музыкальном перформансе «Селфи-концерт» режиссер исследует роль интернета и альтернативной реальности в современном мире. В спектакле нет строгого сюжета: зрителям опять-таки придется взаимодействовать с актерами, принимая решение о том, какими будут селфи в этот вечер. Если зрители отказываются участвовать в игре, перформанс останавливается.

С 21 до 24 ноября в Электротеатре «Станиславский» покажут «Пиноккио» Бориса Юхананова, продолжающий мифологическую линию, начатую еще «Синей птицей» и «Сверлийцами». Проект состоит из двух спектаклей — «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр». Театральный проект Бориса Юхананова основан на пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио». В первой части знакомый всем герой попадает в волшебный лес; пройдя черед ряд испытаний, он обретает себя, то есть осознает себя театральным персонажем. Вторая часть знакомит нас с «постлесной» жизнью героя — в театре его личность продолжает трансформироваться. Роль Пиноккио исполнят две актрисы — Мария Беляева и Светлана Найденова, композитор — Дмитрий Курляндский.

22 и 23 ноября в Петербурге на сцене Александринского театра будет сыгран спектакль известного швейцарского режиссера Мило Рау «Репетиция. История театра». В основе сюжета — подлинная история жестокого убийства молодого человека в бельгийском Льеже. Рау воссоздает детали преступления, а также задается вопросом о том, как театр сегодня может говорить об ужасном и где находится та грань, за которой зритель уже не может оставаться просто наблюдателем.

Спектакль «Всемирная история» Давида Эспиносы и театральной компании «Эль Локаль Эспасио де Креасьон» покажут в Петербурге 30 ноября и 1 декабря в Александринском театре, а 3 декабря — в Электротеатре «Станиславский» в Москве. Эспиноса создает театр, который умещается в одном чемодане и разыгрывается на небольшом столе. Недавно с помощью маленьких фигурок, которые режиссер собирает по всему свету, ему удалось сыграть разом все пьесы Шекспира. На этот раз с помощью минимальных средств (фигурок Троянского коня, Венеры Милосской, крестоносцев и пр.) режиссер расскажет зрителям историю человечества.

6 и 7 декабря в Центре им. Мейерхольда режиссер Анхелика Лидделл и театральная компании «Яквинанди С.Л.» (Мадрид) представят спектакль «Ребро на столе: мать». Лидделл — одна из самых страстных мастеров нового театра: она «социализирует» свои личные переживания, обращаясь к острым темам современности, например правам женщин. Нынешний спектакль — реквием по матери режиссера, пронизанный национальными традициями и библейскими сюжетами.

Завершит масштабную программу фестиваля музыкальная постановка Кейти Митчелл «Зачарованная страна» (Zauberland): в Петербурге ее можно будет увидеть 12 декабря в Театре им. Комиссаржевской, в Москве — 15, 16 декабря в Театральном центре на Страстном. В основе спектакля — цикл Роберта Шумана и Генриха Гейне «Любовь поэта». Композитор Бернар Фоккруль (бывший интендант фестиваля в Экс-ан-Прованс) и драматург Мартин Кримп специально для спектакля написали 16 новых песен. Используя минимум визуальных средств, Митчелл соединяет лирику и размышления о проблемах современного общества. Главную роль исполнит американская оперная певица, лауреат «Грэмми» Джулия Баллок. Ее героиня спасется от войны в одной из стран Ближнего Востока, оказываясь в одной из европейских стран. Zauberland — «волшебная страна», где обещаны покой и безопасность, но достичь их не так-то просто. Фестиваль продлится до 16 декабря.