Резиденты ТОСЭР «Набережные Челны» увеличили сумму перечисленных в горбюджет налогов на 68%

Резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» за девять месяцев 2019 года направили в бюджет города 47,19 млн руб. НДФЛ, что на 68% больше прошлогодних данных, сообщает пресс-служба мэрии. При этом сумма налогов, перечисленная в консолидированный бюджет Татарстана, составила 191 млн руб.

Наибольшие темпы роста по перечислению НДФЛ в бюджет города по сравнению с прошлым годом показали такие резиденты ТОСЭР, как ООО «Набережночелнинский трубный завод»,АО «Изоляционный трубный завод»,ООО «Техника-Агро», «ХАЙЕР ФРИДЖ РУС»,ООО «ЗаряД», ООО «Агропромышленный комплекс «Камский», уточнили в мэрии. По словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, на территории ТОСЭР созданы свыше 5 тыс. рабочих мест. Он также добавил, что на сегодняшний день территория опережающего развития» работает на пополнение городской казны, а работу по привлечению новых инвесторов планируют продолжить».

"Ъ-Казань"