«У нас нет желания увольнять коллектив и закрывать цеха»

В минувшую пятницу птицефабрика «Среднеуральская» (входит в холдинг «Равис») уведомила о сокращении 25% персонала из-за закрытия двух убойных цехов. Из-за проблем со сливом и выбросами отходов на приостановке производства настаивают надзорные ведомства. На предприятии рассчитывают избежать радикальных мер, запустив новые очистные сооружения.

Как рассказал “Ъ-Урал” глава агрохолдинга «Равис» (куда входит Среднеуральская птицефабрика) Андрей Косилов, запуск импортных очистных сооружений за 65 млн руб. может помочь избежать увольнения сотрудников предприятия. «По результатам анализов, запуск новых сооружений позволил обеспечить качество стоков в 2-2,5 раза ниже предельных норм. Поэтому есть надежда, что вопрос, скорее всего, будет решен в пользу предприятия и его работников. У нас никакого нет желания увольнять коллектив, который мы собрали и обучили с таким трудом, а также закрывать цеха», — сообщил господин Косилов.

Ранее птицефабрика «Среднеуральская» уведомила 196 из 787 работников о сокращении в декабре. Речь идет о сотрудниках двух убойных цехов, которые планировалось закрыть из-за неисполнением предприятием предписаний, связанных со сливом и выбросом отходов. В октябре начался процесс по новому иску прокуратуры Верхней Пышмы и Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, которые требовали запретить эксплуатацию пометохранилища из-за его ненормативного состояния. По данным РБК Екатеринбург, если суд удовлетворит требования прокуратуры, птицефабрика не сможет продолжать работу.

Напомним, челябинский агрохолдинг «Равис» стал ключевым кредитором птицефабрики-банкрота «Среднеуральская» в 2015 году. Холдинг выкупил все долги и активы предприятия. По оценкам господина Косилова, в птицефабрику пришлось вложить около 1 млрд руб.

Дарья Соколова