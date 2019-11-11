Россияне не забрали из МФЦ более 1,5 млн заказанных ими документов на недвижимость

С января по октябрь 2019 года в Федеральную кадастровую палату поступило 1,53 млн невостребованных оригиналов документов на недвижимость. Их подготовили гражданам по итогам оказания госуслуг, сообщает Кадастровая палата. В основном это правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы.
Готовые документы хранятся в офисе многофункционального центра (МФЦ) 30 суток, после этого их передают в архив Кадастровой палаты.
Больше всего документов не забрали жители:
В Москве люди не забрали примерно 2% от общего числа заказанных документов (29,4 тыс.), а в Санкт-Петербурге — 1,6% (24,2 тыс.). Меньше всего невостребованных документов оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе (два документа), Дагестане, Алтае (по несколько десятков).
Самая большая доля невостребованных документов приходится на экземпляры продавцов недвижимости договоров купли-продажи, актов передачи, согласия и платежных документов. «Документы могут понадобиться гражданам в срочном порядке, например для оформления кредита или продажи собственности. Поэтому каждому владельцу недвижимости следует хранить их у себя дома»,— считает эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.
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