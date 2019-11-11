Экс-ректор ДВФУ приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о растрате

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца к 7 годам тюрьмы и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о растрате. Уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 млн руб. против господина Иванца было возбуждено в 2016 году.

«Тихоокеанский флотский военный суд признал Иванца виновным в растрате денежных средств... Приговорить к 7 годам в колонии и штрафу в 500 тыс. руб.»,— сказал судья (цитата по «РИА Новости»). Адвокат господина Иванца Алексей Залесов заявил, что приговор необоснованный. «Иванец не совершал ни одного из вменяемых ему действий. Приговор будет обжалован»,— сказал господин Залесов (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, бывшему ректору и пяти его сообщникам вменялась растрата 53 млн руб. в 2015 году при реализации программы «Электронный университет». По версии обвинения, господин Иванец перечислил эти деньги IT-компании за работы, которые не были выполнены. Представители обвиняемых полагали, что ректор был вынужден распорядиться о выплатах из-за давления тогдашнего руководства Минобрнауки, требовавшего израсходовать остатки федеральных субсидий на счетах вуза.

Подробнее о деле — в материале “Ъ”.