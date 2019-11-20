Подмосковные номера

Увеличить туристический поток в регион вдвое за пять лет — таких показателей намерено добиться правительство Московской области. Данная сфера уже демонстрирует уверенный рост, однако путешественников недостаточно просто привлечь историей, архитектурой и событиями — их надо еще где-то разместить. Как решается «квартирный вопрос» для туристов в Подмосковье — в материале «Денег».

Сегодня туризм не составляет основу экономики Подмосковья, тем не менее эта сфера значима для региона. За прошлый год индустрия сгенерировала почти 5% от внутреннего регионального продукта Подмосковья, или 212 млрд руб. в денежном выражении. Число туристов в регион составило порядка 15 млн человек (для сравнения, в 2015 году этот показатель находился на уровне 11,5 млн человек). Через пять лет, к 2024 году, правительство Московской области намерено увеличить турпоток минимум в два раза, достигнув планки в 30 млн человек.

Значительную часть из приезжающих в регион туристов составляют иностранцы. Около трети (27%) приезжают из Китая, почти каждый пятый (19%) заграничный путешественник — гражданин Белоруссии, 15% поездок совершаются c Украины. На четвертом месте — туристы из Армении, за ними следует Азербайджан, Казахстан и Молдавия. Еще в регион активно приезжают итальянцы (5% от общего объема интуристов), но это в том числе бизнес-туристы.

Что касается среднего бюджета, который турист тратит во время поездки в Московскую область, то для россиян он равен в среднем $300–500 на человека. Примерно 20% этих денег уходит на шопинг, четверть — на питание с проживанием, остальное составляют сопутствующие расходы: сувениры, проезд и прочее. Приблизительный бюджет для иностранцев — $500–1000, разбивка в целом аналогична. Интересы и у тех, и у других сходятся.

Как правило, туристы посещают подмосковные города с богатой историей: Сергиев Посад, Истра, Клин, Коломна, Зарайск, Дмитров, Серпухов. Только объектов культурного наследия в регионе насчитывается почти 6 тыс. единиц. По меркам страны — колоссальная цифра. Чтобы посмотреть 1,8 тыс. церквей и монастырей, 320 усадеб и почти 400 памятников воинской славы, туристы совершили за прошлый год почти 26 млн поездок.

При этом сегодня в регионе наблюдается дефицит гостиниц и иных объектов размещения, констатирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов: «У нас 403 отеля, из них 160 не классифицированы. Гостиниц категории "пять звезд" всего 13, "четверок" — 67. Больше всего отелей — отмеченных тремя звездами, их 120. Номерной фонд составляет 28 тыс. номеров, нам надо его увеличивать минимум в полтора раза. Но рост должен быть качественным за счет отелей от трех до пяти звезд».

Для поддержки и развития туризма в Московской области местными властями создан ряд программ. Одна из них — «Усадьбы Подмосковья» — была принята, в том числе, в связи с тем, что из 320 объектов культурного наследия региона порядка 30% находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в восстановлении. Сегодня они выставляются на торги, и по рыночной ставке инвестор может взять их в аренду сроком на 49 лет. При этом в течение семи лет после заключения контракта победитель торгов обязан разработать совместно с архитектурными и научно-исследовательскими бюро проект приспособления усадьбы под актуальную бизнес-деятельность и отреставрировать здание за свой счет.

После восстановления усадьбы арендатор получает почти нулевую арендную ставку — 1 руб. за 1 кв. м, а также возможность открыть в помещениях не только музей, но и ресторан, гостиницу, рекреационные объекты, чтобы окупить затраты. Запрещена только деятельность, которая может повредить историческим зданиям: связанная с вибрацией, химическими лабораториями и складированием взрывчатых веществ.

Такая схема, в частности, уже была опробована на усадьбе Аигиных в селе Талицы Пушкинского района и Доме Круминга в Люберцах. В ближайшее время региональные власти будут искать инвесторов еще для восьми требующих восстановления усадеб: одна находится в Зарайске, остальные — в Коломне.

Восемь еще не отреставрированных усадеб входят в перечень из 51 пункта, составленный Московской областью. В нем также есть земельные участки, готовые к строительству туристических объектов (в основном гостиниц) или восстановлению с последующим приспособлением под те же цели. Четыре из них — ныне не используемые базы отдыха и пионерлагеря, готовые предоставить свою инфраструктуру для реконструкции на льготных условиях. Три из них расположены в Солнечногорском районе и одна — в городском округе Егорьевск.

На 38 участках из перечня будут построены гостиничные комплексы. Планируется, что дополнительные отели появятся как в высокоурбанизированных городах вроде Дубны, Долгопрудного, Красногорска или Химок, так и в пунктах с высоким туристическим потенциалом — Звенигороде, Талдоме, Солнечногорске, Рузе, Луховицах или Ликино-Дулево.

«Это не просто какие-то точки на карте — это земельные участки, по которым мы проработали градостроительные, архитектурные и другие ограничения, подсчитали стоимость подведения инженерной инфраструктуры, подключения к дорогам»,— рассказывает Вадим Хромов. Выбранные участки будут предоставляться в аренду без проведения торгов на срок до десяти лет, продолжает он. При этом по факту создания объекта гостиничной инфраструктуры инвестору будет предоставлено преимущественное право выкупа земли за 15% от кадастровой стоимости.

Более того, в рамках этой программы правительство Московской области предоставляет ряд налоговых преференций предпринимателям, желающим развивать гостиничный бизнес в регионе. Так, бизнесмены могут рассчитывать на льготу в размере 4,5% по налогу на прибыль. Пониженная ставка в 15,5% будет действовать до 2023 года, если их вложения составят минимум 50 млн руб.

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Также подмосковные власти готовы обнулить налог на имущество при создании новых туристических объектов на первые три года. Далее в течение двух лет для инвестиций от 50 млн руб. этот показатель составит 1,1%. Для вложивших более 500 млн руб. ситуация будет выглядеть так: с четвертого по шестой год — 0,5% и следующие два года — 1,1%.

«Впрочем, в том или ином виде похожие льготы существуют и в других регионах,— продолжает Вадим Хромов.— Что Московская область предлагает уникального — так это субсидирование двух видов затрат. Речь о возмещении затрат на проведение инженерной инфраструктуры и процентной ставки по кредиту в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ».

Как пояснил зампред правительства Московской области, субсидирование затрат на инфраструктуру выглядит следующим образом: «Инвестор создает гостиничный объект, подключается к инженерным коммуникациям (электро-, газо-, водо-, теплоснабжение, улично-дорожная сеть, очистные сооружения), а его затраты в рамках технических условий от ресурсоснабжающих организаций до границ участка мы компенсируем в стопроцентном объеме, но не превышая порогового значения в 80 млн руб. на одного получателя и не более 15% от общего объема вложений в строительство или реконструкцию объектов размещения туристов».

При этом объект субсидирования должен соответствовать некоторым критериям. Например, инвестиции в проект должны начинаться от 50 млн руб., гостиничный комплекс обязан состоять из не менее чем 20 номеров и соответствовать категории «три звезды» или выше. Кроме того, он должен быть зарегистрирован в Подмосковье, не иметь задолженностей по налогам и сборам, введен в эксплуатацию не ранее 2017 года.

Эта мера поддержки работает в регионе уже три года. В частности, ее применяли для проекта ООО «Пальмира» недалеко от аэропорта Шереметьево, для ООО «Лайн» под Домодедово или для проекта «Пересвет» в Сергиево-Посадском городском округе. «В 2020 году завершится строительство всех объектов "Пересвета". Данный спортивный кластер, где мы сейчас строимся, развивается с 2013 года, и наши объекты, включая гостиничный комплекс,— это объекты заключительного строительства»,— рассказал заместитель генерального директора по управлению активами АО «Промфинстрой» Михаил Морозов. По его словам, компания рассчитывает, что «Пересвет» будет пользоваться успехом у туристов и приезжающих туда спортсменов, так как это современный крупный спортивный комплекс, в котором можно проводить различные спортивные мероприятия круглый год. «В "Пересвете" есть и большой лыжный комплекс, биатлонные стрельбища, лыжероллерные трассы, закрытый ледовый каток, футбольное поле, физкультурно-оздоровительный комплекс, где можно проводить соревнования по волейболу, гандболу, баскетболу и т. п. Есть на территории спортивного кластера открытые хоккейные коробки и многое другое. Он рассчитан для приема более 500 человек спортсменов и гостей комплекса в рамках проведения различных мероприятий как спортивного, так и туристического значения»,— рассказал господин Морозов. По его словам, правительство Московской области компенсировало затраты, которые были понесены компанией при строительстве объектов комплекса в рамках проведения инженерных коммуникаций в размере почти 17 млн руб., включая НДС. «Затраты эти существенные, и по программам Московской области есть преференции по возмещению данных средств. Также в будущем мы планируем получить возмещение средств, связанных с прокладкой коммунальных сетей к комплексу, и льготу по налогообложению на недвижимое имущество по отсрочке платежа до восьми лет. Все эти пункты также предусматриваются в программах правительства»,— заключил Михаил Морозов.

Программа субсидирования процентной ставки заработает только с 2020 года. Размер возмещения — 6,5%.

Максимальный размер субсидии составляет 15% от общего размера инвестиций, но не более 1 млрд руб. Критерии схожи с теми, что применяются к претендентам на субсидирование «инженерных» затрат: регистрация на территории региона, разрешение на строительство получено не ранее 2018 года, инвестиции от 500 млн руб., создание не менее 50 новых номеров, а также принципиально наличие кредитного договора с системно значимыми банками.

Татьяна Еремина