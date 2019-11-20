Подмосковные номера

Увеличить туристический поток в регион вдвое за пять лет — таких показателей намерено добиться правительство Московской области. Данная сфера уже демонстрирует уверенный рост, однако путешественников недостаточно просто привлечь историей, архитектурой и событиями — их надо еще где-то разместить. Как решается «квартирный вопрос» для туристов в Подмосковье — в материале «Денег».
Сегодня туризм не составляет основу экономики Подмосковья, тем не менее эта сфера значима для региона. За прошлый год индустрия сгенерировала почти 5% от внутреннего регионального продукта Подмосковья, или 212 млрд руб. в денежном выражении. Число туристов в регион составило порядка 15 млн человек (для сравнения, в 2015 году этот показатель находился на уровне 11,5 млн человек). Через пять лет, к 2024 году, правительство Московской области намерено увеличить турпоток минимум в два раза, достигнув планки в 30 млн человек.
Значительную часть из приезжающих в регион туристов составляют иностранцы. Около трети (27%) приезжают из Китая, почти каждый пятый (19%) заграничный путешественник — гражданин Белоруссии, 15% поездок совершаются c Украины. На четвертом месте — туристы из Армении, за ними следует Азербайджан, Казахстан и Молдавия. Еще в регион активно приезжают итальянцы (5% от общего объема интуристов), но это в том числе бизнес-туристы.
Что касается среднего бюджета, который турист тратит во время поездки в Московскую область, то для россиян он равен в среднем $300–500 на человека. Примерно 20% этих денег уходит на шопинг, четверть — на питание с проживанием, остальное составляют сопутствующие расходы: сувениры, проезд и прочее. Приблизительный бюджет для иностранцев — $500–1000, разбивка в целом аналогична. Интересы и у тех, и у других сходятся.
Как правило, туристы посещают подмосковные города с богатой историей: Сергиев Посад, Истра, Клин, Коломна, Зарайск, Дмитров, Серпухов. Только объектов культурного наследия в регионе насчитывается почти 6 тыс. единиц. По меркам страны — колоссальная цифра. Чтобы посмотреть 1,8 тыс. церквей и монастырей, 320 усадеб и почти 400 памятников воинской славы, туристы совершили за прошлый год почти 26 млн поездок.
При этом сегодня в регионе наблюдается дефицит гостиниц и иных объектов размещения, констатирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов: «У нас 403 отеля, из них 160 не классифицированы. Гостиниц категории "пять звезд" всего 13, "четверок" — 67. Больше всего отелей — отмеченных тремя звездами, их 120. Номерной фонд составляет 28 тыс. номеров, нам надо его увеличивать минимум в полтора раза. Но рост должен быть качественным за счет отелей от трех до пяти звезд».
Для поддержки и развития туризма в Московской области местными властями создан ряд программ. Одна из них — «Усадьбы Подмосковья» — была принята, в том числе, в связи с тем, что из 320 объектов культурного наследия региона порядка 30% находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в восстановлении. Сегодня они выставляются на торги, и по рыночной ставке инвестор может взять их в аренду сроком на 49 лет. При этом в течение семи лет после заключения контракта победитель торгов обязан разработать совместно с архитектурными и научно-исследовательскими бюро проект приспособления усадьбы под актуальную бизнес-деятельность и отреставрировать здание за свой счет.
После восстановления усадьбы арендатор получает почти нулевую арендную ставку — 1 руб. за 1 кв. м, а также возможность открыть в помещениях не только музей, но и ресторан, гостиницу, рекреационные объекты, чтобы окупить затраты. Запрещена только деятельность, которая может повредить историческим зданиям: связанная с вибрацией, химическими лабораториями и складированием взрывчатых веществ.
Восемь еще не отреставрированных усадеб входят в перечень из 51 пункта, составленный Московской областью. В нем также есть земельные участки, готовые к строительству туристических объектов (в основном гостиниц) или восстановлению с последующим приспособлением под те же цели. Четыре из них — ныне не используемые базы отдыха и пионерлагеря, готовые предоставить свою инфраструктуру для реконструкции на льготных условиях. Три из них расположены в Солнечногорском районе и одна — в городском округе Егорьевск.
На 38 участках из перечня будут построены гостиничные комплексы. Планируется, что дополнительные отели появятся как в высокоурбанизированных городах вроде Дубны, Долгопрудного, Красногорска или Химок, так и в пунктах с высоким туристическим потенциалом — Звенигороде, Талдоме, Солнечногорске, Рузе, Луховицах или Ликино-Дулево.
«Это не просто какие-то точки на карте — это земельные участки, по которым мы проработали градостроительные, архитектурные и другие ограничения, подсчитали стоимость подведения инженерной инфраструктуры, подключения к дорогам»,— рассказывает Вадим Хромов. Выбранные участки будут предоставляться в аренду без проведения торгов на срок до десяти лет, продолжает он. При этом по факту создания объекта гостиничной инфраструктуры инвестору будет предоставлено преимущественное право выкупа земли за 15% от кадастровой стоимости.
Более того, в рамках этой программы правительство Московской области предоставляет ряд налоговых преференций предпринимателям, желающим развивать гостиничный бизнес в регионе. Так, бизнесмены могут рассчитывать на льготу в размере 4,5% по налогу на прибыль. Пониженная ставка в 15,5% будет действовать до 2023 года, если их вложения составят минимум 50 млн руб.
Также подмосковные власти готовы обнулить налог на имущество при создании новых туристических объектов на первые три года. Далее в течение двух лет для инвестиций от 50 млн руб. этот показатель составит 1,1%. Для вложивших более 500 млн руб. ситуация будет выглядеть так: с четвертого по шестой год — 0,5% и следующие два года — 1,1%.
«Впрочем, в том или ином виде похожие льготы существуют и в других регионах,— продолжает Вадим Хромов.— Что Московская область предлагает уникального — так это субсидирование двух видов затрат. Речь о возмещении затрат на проведение инженерной инфраструктуры и процентной ставки по кредиту в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ».
Как пояснил зампред правительства Московской области, субсидирование затрат на инфраструктуру выглядит следующим образом: «Инвестор создает гостиничный объект, подключается к инженерным коммуникациям (электро-, газо-, водо-, теплоснабжение, улично-дорожная сеть, очистные сооружения), а его затраты в рамках технических условий от ресурсоснабжающих организаций до границ участка мы компенсируем в стопроцентном объеме, но не превышая порогового значения в 80 млн руб. на одного получателя и не более 15% от общего объема вложений в строительство или реконструкцию объектов размещения туристов».
При этом объект субсидирования должен соответствовать некоторым критериям. Например, инвестиции в проект должны начинаться от 50 млн руб., гостиничный комплекс обязан состоять из не менее чем 20 номеров и соответствовать категории «три звезды» или выше. Кроме того, он должен быть зарегистрирован в Подмосковье, не иметь задолженностей по налогам и сборам, введен в эксплуатацию не ранее 2017 года.
Эта мера поддержки работает в регионе уже три года. В частности, ее применяли для проекта ООО «Пальмира» недалеко от аэропорта Шереметьево, для ООО «Лайн» под Домодедово или для проекта «Пересвет» в Сергиево-Посадском городском округе. «В 2020 году завершится строительство всех объектов "Пересвета". Данный спортивный кластер, где мы сейчас строимся, развивается с 2013 года, и наши объекты, включая гостиничный комплекс,— это объекты заключительного строительства»,— рассказал заместитель генерального директора по управлению активами АО «Промфинстрой» Михаил Морозов. По его словам, компания рассчитывает, что «Пересвет» будет пользоваться успехом у туристов и приезжающих туда спортсменов, так как это современный крупный спортивный комплекс, в котором можно проводить различные спортивные мероприятия круглый год. «В "Пересвете" есть и большой лыжный комплекс, биатлонные стрельбища, лыжероллерные трассы, закрытый ледовый каток, футбольное поле, физкультурно-оздоровительный комплекс, где можно проводить соревнования по волейболу, гандболу, баскетболу и т. п. Есть на территории спортивного кластера открытые хоккейные коробки и многое другое. Он рассчитан для приема более 500 человек спортсменов и гостей комплекса в рамках проведения различных мероприятий как спортивного, так и туристического значения»,— рассказал господин Морозов. По его словам, правительство Московской области компенсировало затраты, которые были понесены компанией при строительстве объектов комплекса в рамках проведения инженерных коммуникаций в размере почти 17 млн руб., включая НДС. «Затраты эти существенные, и по программам Московской области есть преференции по возмещению данных средств. Также в будущем мы планируем получить возмещение средств, связанных с прокладкой коммунальных сетей к комплексу, и льготу по налогообложению на недвижимое имущество по отсрочке платежа до восьми лет. Все эти пункты также предусматриваются в программах правительства»,— заключил Михаил Морозов.
Программа субсидирования процентной ставки заработает только с 2020 года. Размер возмещения — 6,5%.
Максимальный размер субсидии составляет 15% от общего размера инвестиций, но не более 1 млрд руб. Критерии схожи с теми, что применяются к претендентам на субсидирование «инженерных» затрат: регистрация на территории региона, разрешение на строительство получено не ранее 2018 года, инвестиции от 500 млн руб., создание не менее 50 новых номеров, а также принципиально наличие кредитного договора с системно значимыми банками.
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