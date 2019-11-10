Путин призвал МВД решительно противодействовать коррупции

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией, жестко противодействовать терроризму и экстремизму и противостоять попыткам расколоть российское общество, заявил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

«Сегодня органы внутренних дел, каждый сотрудник должны соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу. Ваш долг — жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России»,— обратился господин Путин к сотрудникам МВД (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства отметил выдержку и ответственность сотрудников полиции и других подразделений МВД при охране общественного порядка и при обеспечении безопасности на дорогах. «В борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей нужно действовать решительно и целеустремленно. Не раз подчеркивал, что здесь МВД, другие правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства»,— сказал он.

«В поле особого внимания следует держать и ситуацию с миграцией. Выявлять и устранять любые нарушения миграционных норм и правил, создавать открытые, комфортные, благоприятные условия для законопослушных иностранных граждан, туристов, предпринимателей, студентов, работников, специалистов»,— подчеркнул господин Путин.