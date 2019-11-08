Администрация Ижевска намерена продать имущество МУП «Горсервис» за 20,85 млн рублей

Администрация Ижевска объявила аукцион по продаже имущества МУП «Горсервис», в том числе здания, в котором находится организация. Торги состоятся 11 декабря 2019 года. Начальная цена имущества составляет 20,85 млн руб. без НДС. Шаг аукциона составляет 1% от начальной цены — 208,53 тыс. руб., размер задатка — 10% от начальной цены или 2,085 млн руб. без НДС. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

В обозначенный лот входят нежилое помещение площадью 1,36 тыс. кв. м, нежилое здание площадью 162,7 кв. м, нежилое помещение на 1 этаже нежилого здания площадью 22,7 кв.м. проходная площадью 8,8 кв. м, кладовая, ливневая канализация, протяженностью 70 м, асфальтированная территория площадью 2,17 тыс. кв. м, а также ворота и заборы.

Напомним, что ранее администрация Ижевска планировала объединить муниципальные предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление», «Спецдомуправление» и «Горсервис». «Мы готовимся к этому процессу, чтобы организовать условно говоря мегаМУП, суперМУП, которое будет оказывать услуги как в содержании автодорог, тротуаров, так и управлении жилыми домами»,— заявлял в марте 2019 года глава города Олег Бекмеметьев.