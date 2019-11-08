Бюджет Казани на 2020 год запланирован в размере 25 млрд рублей

Проект бюджета Казани на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был представлен накануне в ходе публичных слушаний в доме работников образования. Как сообщает пресс-служба мэрии, бюджет города на 2020 год по доходам и расходам прогнозируется на уровне 24,9 млрд руб., на 2021 год — на уровне 25,5 млрд руб., на 2022 год — 25,3 млрд руб. Проект документа будет окончательно рассмотрен на сессии Казанской городской думы в декабре.

Наибольшая часть расходов бюджета приходится на социально-культурную сферу. В 2020 году на эти цели потратят 19,2 млрд руб. , в 2021 году – 18,8 млрд руб., столько же потратят и в 2022 году. Также, согласно проекту бюджета, в 2020 году объем поступлений НДФЛ прогнозируется в размере 5,8 млрд руб., объем поступлений земельного налога — в размере 3,5 млрд руб., объем поступлений по налогам на совокупный доход — 2,3 млрд руб. , объем поступлений налога на имущество физических лиц — 975 млн руб. и объем поступлений прочих налогов —337 млн руб.

Кроме того, объем инвестиций в основной капитал предприятий Казани в 2020 году прогнозируется в размере 229,2 млрд руб., в 2021 году – 253,8 млрд руб., в 2022 году – 279,2 млрд руб.

"Ъ-Казань"