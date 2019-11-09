10 ноября день рождения у генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки
Ее поздравляет социальный инвестор, филантроп, соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян:
— Дорогая Тина! Твоя главная черта характера — постоянное желание учиться и развиваться. И никогда не останавливаться на достигнутом. Твоя судьба — один из ярких примеров духа бесстрашных предпринимателей-иммигрантов, которые делают себя сами и показывают миру: все в наших руках. Нет ничего невозможного.
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