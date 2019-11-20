Оптимизм возвращается

Достижение промежуточных договоренностей между США и Китаем по торговле улучшило настроение международным инвесторам. По данным EPFR, в ноябре они резко сократили продажи фондов развивающихся стран и нарастили вложения в фонды развитых. В отдельные недели высоким спросом пользовались и акции российских компаний, которые привлекают своей недооцененностью и высокими дивидендными выплатами.

По оценке «Денег», основанной на отчетах BofA Merrill Lynch (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research; EPFR), объем средств, выведенный с российского рынка акций, за минувшие четыре недели составил $10 млн. Для сравнения: в октябре отток составлял более $100 млн. Основной отток средств в ноябре пришелся на фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована исключительно на российский рынок. За месяц из таких фондов было выведено $8 млн, что сопоставимо с показателем октября. Управляющие глобальными фондами (GEM) вывели из российских акций только 2 млн против $102 млн, выведенных месяцем ранее. В целом с начала года из страновых фондов было выведено $1,85 млрд, еще около $1,2 млрд потеряли глобальные фонды.

Время спекулянтов

Начало месяца не предвещало нейтрального для российского рынка результата. Напомним, что с 10 по 23 октября международные инвесторы сократили вложения в российских акциях на $80 млн. Весь отток средств пришелся на глобальные фонды, которые вынуждены были сократить вложения на $107 млн. В это же время страновые фонды зафиксировали приток на уровне $27 млн.

В последующие недели фонды поменялись местами, глобальные наращивали вложения в российский фондовый рынок, а локальные, наоборот, сокращали. По данным EPFR, за две недели, закончившиеся 6 ноября, управляющие фондами категории GEM инвестировали в российские акции $70 млн, тогда как страновые вывели $23 млн. По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, страновые фонды фиксировали прибыль, поскольку котировки акций достигли своих целевых значений, тогда как в других могла идти активная ребалансировка по итогам окончания третьего квартала. Управляющим российскими фондами и правда есть что фиксировать. С начала года индекс РТС вырос почти на 40%. «Наверняка найдутся и такие, которые потерпели убытки и закрывают короткие позиции, из них, как правило, наибольший отток средств»,— отмечает Георгий Ващенко.

Инвесторы замедлили бег

Международные инвесторы замедлили бегство не только с российского фондового рынка, но и с других рынков развивающихся стран. По оценкам «Денег», за четыре недели фонды, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, потеряли $1,9 млрд. Это более чем втрое меньше оттока, отмечавшегося в прошлом месяце.

По-прежнему ключевым фактором, определяющим поведение иностранных инвесторов, вкладывающих в рынки развивающихся стран, остаются торговые отношения между США и Китаем. В середине октября переговорщики объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено. Президент США Дональд Трамп заявлял, что по условиям соглашения КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40–50 млрд. «Улучшение настроений, по всей видимости, объясняется ростом аппетита к риску у глобальных инвесторов на фоне подвижек в торговом соглашении США и Китая и решения ФРС США в очередной раз снизить учетную ставку»,— отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

Худшую динамику среди фондов развивающихся стран демонстрируют китайские фонды. За минувший месяц международные инвесторы вывели из них почти $1,8 млрд, что более чем вдвое выше оттока месяцем ранее ($870 млн). По словам аналитиков, спрос на китайские фонды падает на фоне слабых макроэкономических показателей. В середине октября Государственное статистическое управление КНР сообщило, что экономика страны в третьем квартале 2019 года выросла на минимальные за последние почти 30 лет 6%. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали увеличения ВВП на 6,1%. Во втором квартале рост экономики страны составил 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом был 6,4%. В таких условиях Международный валютный фонд ухудшил прогноз по экономике Китая. Аналитики фонда прогнозируют увеличение ВВП в 2019 году на 6,1% и в следующем году — до 5,8%. Ранее предполагался подъем на 6,2% и 6,1% соответственно.

Инвестиции на развитые рынки

Активные торговые переговоры между представителями крупнейших мировых экономик сильнее всего повлияли на фонды развитых стран. По данным EPFR, суммарный приток в фонды рынков developed markets в минувшем месяце составил более $14 млрд, что вдвое больше вывода, зафиксированного месяцем ранее. Это первый результат со знаком плюс с июня этого года. Больше инвесторы вкладывали в сентябре 2018 года, тогда притоки достигали $17 млрд. Тем не менее с начала года результат остается отрицательным — отток в размере $164 млрд.

Основной приток средств в ноябре был зафиксирован в фонды США ($7,8 млрд). По словам аналитиков, в случае достижения торгового соглашения сильнее всего выиграет именно американская экономика, так как основные уступки будут со стороны Китая. Добавляет привлекательности вложениям в акции американских компаний денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. В ноябре ФРС, как и ожидало большинство экономистов, в третий раз за пять месяцев снизила процентные ставки на 0,25 процентного пункта, до 1,75–2%. «Заявления ФРС после заседания и оказавшиеся лучше ожиданий показатели ВВП США за третий квартал повышают уверенность в нашем прогнозе, согласно которому Федрезерв сохранит текущую ставку до 2020 года включительно, поскольку он уже предоставил экономике достаточно поддержки для защиты от замедления роста»,— отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.

Значительный приток инвестиций наблюдается и в европейские фонды. По данным EPFR, в фонды данной категории было инвестировано за месяц $2,2 млрд, что втрое ниже оттока октября. В последний раз фонды фиксировали положительный результат по итогам месяца в феврале прошлого года ($4,8 млрд). Восстановлению спроса на европейские активы способствует то, что «Брексит» начал развиваться по благоприятному для рынков сценарию. В ноябре ЕС и Великобритании удалось достичь соглашения, а срок выхода сдвинут на 31 января 2020 года. «Побочным следствием обсуждений стало то, что 12 декабря состоятся досрочные всеобщие выборы в Британии. Согласно предварительным опросам, консерваторы пользуются поддержкой большинства, в случае их убедительной победы инвесторы будут ожидать последовательной реализации "Брексита", что в текущих условиях будет наилучшим для рынка сценарием»,— отмечает аналитик УК «Альфа Капитал» Дарья Желаннова.

Продолжается приток инвестиций и в фонды Японии. По оценкам «Денег», за минувший месяц клиенты фондов данной категории инвестировали около $2 млрд. По мнению аналитиков, Япония выглядит фаворитом рынков, поскольку напрямую не участвует в торговой войне, а политика абэномики направлена на ослабление иены и получение дополнительных доходов экспортерами, акции которых составляют ядро японского рынка.

Предновогодний оптимизм

В ближайшие месяцы участники рынка не исключают восстановления спроса и на активы развивающихся стран. По словам главы управления фондовых операций УК ТФГ Равиля Юсипова, видя назревшие дисбалансы, мировые регуляторы начали процесс смягчения ДКП, при этом опережающие темпы снижения ставок на развивающихся рынках создают прекрасные возможности для кэрри-трейда. «Российские акции, помимо своих вечных низких мультипликаторов, представляют хорошую возможность для дивидендных охотников, что на фоне стабильного рубля и растущих ЗВР помещает их в топ-лист желаний»,— отмечает Равиль Юсипов. «Те западные инвесторы, кто ориентируется на краткосрочные темпы экономического роста, и так уже давно покинули российский рынок, поэтому российские фонды имеют все шансы выглядеть лучше других фондов развивающихся стран»,— считает старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили.

Василий Синяев