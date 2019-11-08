Генеральный директор Gap уходит в отставку на фоне снижения продаж

В четверг, 7 ноября, американский ритейлер одежды Gap объявил, что его генеральный директор Артур Пек уходит в отставку. Одновременно с этим компания объявила о снижении сопоставимых продаж в третьем квартале на 4%, а также об ухудшении прогноза по прибыли за год в целом. Если раньше Gap прогнозировала, что прибыль на акцию в 2019 году составит от $2,05 до $2,15, то теперь речь идет о промежутке от $1,70 до $1,75. Акции Gap после этого заявления упали более чем на 8%.

Господин Пек возглавлял компанию с 2015 года и в течение всего этого времени пытался улучшить показатели компании, довольно слабые в последние годы. Однако с 2015 года прибыль компании упала более чем на 20%, а выручка осталась почти без изменений. В марте Gap объявил о намерении для повышения эффективности выделить свой самый прибыльный бренд Old Navy в отдельную компанию, остальные бренды, в том числе сам Gap, Banana Republic, образуют другую компанию. Разделение компании должно завершиться в следующем году.

Господин Пек покинет Gap «после короткого переходного процесса», он также выйдет из совета директоров. Временным генеральным директором и президентом компании станет Роберт Фишер, сын основателей Gap, занимающий пост председателя совета директоров без исполнительных полномочий. В 2007 году господин Фишер уже временно исполнял эти должности.

Яна Рождественская