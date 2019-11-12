Топор войны

Благодаря «Виллису» марка Jeep еще со Второй мировой войны надежно ассоциируется с армейскими внедорожниками. И пусть в новейшей истории его место занял Humvee, армия США активно подыскивает ему замену. И есть вероятность, что время повернется вспять, и Jeep вновь вернет себе утраченные милитаристские позиции. В середине октября компания AM General, занимающаяся военными разработками, подготовила свой вариант на базе гражданского внедорожника Jeep Gladiator. Автомобиль получил приставку XMT, что означает eXtreme Military-grade Truck. «Гражданский» пикап был модернизирован как общедоступными, так и изготовленными на заказ деталями, чтобы без труда справляться со всеми лишениями военной службы. К примеру, экстерьер армейского «Гладиатора» может похвастать дополнительными защитными элементами, трубчатым силовым каркасом в районе дверей и колесами увеличенного диаметра. Как утверждает разработчик, трансмиссия, днище и моторный отсек пикапа также были закрыты дополнительными бронеплитами. Увеличившаяся масса привела к тому, что подвеска базового автомобиля, помимо улучшенной геометрической проходимости, получила усиленную конструкцию. И хотя никаких подробностей касательно силовых установок не разглашается, в AM General подтверждают, что разработка автомобиля практически завершена и серийное производство может быть налажено уже в ближайшем году.