«Седьмой студии» сделали расписание без заседаний

В Мещанском суде Москвы 8 ноября прошло пятое заседание по делу «Седьмой студии», которое длилось семь минут. За это время судья Олеся Менделеева убедилась, что адвокат Ксения Карпинская все еще находится на больничном, и замену ей не нашли. В связи с этим судья отложила заседание на следующий рабочий день — понедельник, 11 ноября,— и строго предостерегла участников от опозданий.

13:05. Судя по диктофонной записи корреспондента “Ъ”, сегодняшнее заседание длилось 6 минут и 53 секунды.

На заседании 11 ноября, по сведениям “Ъ”, ожидаются сразу два важных события: суду может дать показания Кирилл Серебренников, и в тот же день возможен допрос ключевого свидетеля обвинения — бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

12:54. В зал входит судья Менделеева, за ней следом прокурор Олег Лавров.

— Присаживайтесь,— говорит судья участникам и слушателям. – Можем продолжить (заседание) в отсутствии адвоката Карпинской?

Защита хором говорит, что не можем.

— Прокурор? – обращается судья к стороне гособвинения.

— Полагаю, невозможно,— тихо говорит прокурор Лавров.

— Заседание откладывается на понедельник, на 12 часов,— говорит судья.— Как самочувствие Карпинской?

— Не могу сказать,—говорит защитник Елена Орешникова, заменяет в процессе Дмитрия Харитонова, адвоката Серебренникова.

— Я буду встречаться с вами каждый день...— говорит судья.

— Да, мы поняли,— кивает Серебрнников. Остальные подсудимые тоже кивают.

— Без вас у меня...— начинает судья, но конца фразы не слышно.

После судья Менделеева встает со стула и направляется к выходу. Адвокат Поверинова осознав, что заседание в понедельник будет в полдень, говорит, что к 10 утра может съездить в другой суд. Менделеева смотрит на нее с улыбкой. «Я сама лично будут стоять у порога, смотреть, во сколько вы придете»,— говорит она. Повериниова отвечает, что сможет быстро добраться до Мещанского суда к полудню. «Какое быстро? Время пробок»,— отвечает ей судья. Поверинова шутит: говорит, что перемещается по городу на метле. «Все, защита, в двенадцать! Попробуйте мне опоздать только!» — говорит Менделеева и выходит из зала.

12:40. Участников пригласили в зал, затем слушателей. Сегодня их еще меньше, чем вчера — если вчера было 11 человек, то сегодня всего только семеро. После фото- и телекорреспондентам разрешили сделать съемку, на это им отвели не более двух минут. Серебренников вновь начинает шутить из-за того, что его снимают на телефон. Журналисты смеются в ответ.

12:28. От назначенного времени начала заседания прошло полтора часа. Серебренникова и Малобродского на этаже не видно, Итин и его адвокат Лысенко гуляют по коридору, Апфельбаум и защитник Поверинова сидят у дверей зала заседаний, смотрят в свои телефоны. Судья Менделеева этажом выше ведет другие процессы.

11:33. Согласно электронному табло у зала 409, который закреплен за судьей Менделеевой, на сегодняшнее утро у нее назначено два заседания по мере пресечения: продление домашнего ареста обвиняемому по фамилии Лоновенко и продление домашнего ареста обвиняемому по фамилии Подвысоцкий. Кому именно сейчас продлевает меру судья Менделеева, выяснить не удалось.

11:23. Со стороны лестницы в коридор вбегает помощница судьи Менделеевой. «А Карпинская не вышла. Не видели ее?» — спрашивает она у адвоката Лысенко. Защитник в замешательстве. Что именно он ответил, не было слышно. Но ясно, что ответ был отрицательный. После он поинтересовался, как скоро начнется заседание. «Ну, мы пока продление слушаем»,— ответила ему помощница, имея в виду, что сейчас судья Олеся Менделеева находится на другом заседании, на котором решается вопрос о продлении меры пресечения.

11:04. Участники начали собираться у зала. Первой пришла представительница Минкульта (потерпевшая сторона по делу). У зала 333, где слушается дело, юрист появилась за полчаса до начала, в 10:30. Через 10 минут пришли подсудимая Софья Апфельбаум и ее адвокат Ирина Поверинова, следом — Юрий Итин с защитником Юрием Лысенко. Примерно за 10 минут до назначенного времени пришел Алексей Малобродский. Чуть позже — Кирилл Серебренников. Адвоката Ксении Карпинской не видно.

10:46. Судья Олеся Менделеева в первый день процесса обещала, что слушания будут проводиться ежедневно с десяти утра до шести вечера. И свое обещание она держит – назначает заседания каждый день. Но слушаний фактически не проводится. Адвокат Ксения Карпинская находится на больничном до понедельника, 11 ноября. Слушать дело без защитника – грубое нарушение прав подсудимого. Поэтому участники дела собираются в суде к назначенному часу, затем подсудимый Алексей Малобродский (его защищает Карпинская) говорит суду, что замену своему защитнику он не нашел, и судья откладывает заседание на следующий день. Так было последние два дня. Скорее всего, так будет и сегодня.

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Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

Роман Дорофеев