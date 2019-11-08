«В интересные времена мы живем — даже слов не хватает»

Разработка логотипа «русской Википедии» обойдется в 5,5 млн руб. Согласно данным портала государственных закупок, его будет делать компания «Спутник Консалтинг». Ранее ее услугами пользовался, в том числе, Сбербанк. Компания уже разместила вакансию графического дизайнера на «масштабный и креативный проект» с зарплатой до 120 тыс. руб. Судя по тестовому заданию, российский аналог «Википедии» называется «Знания». Как недавно заявил Владимир Путин, этот сервис будет содержать более достоверные сведения. Кроме того, президент призвал бороться за сохранение русского языка не только в стране, но и в мире. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что сами власти говорят на другом языке.

Проблемы русского языка, породившие общественную дискуссию после поста профессора Гасана Гусейнова, стали на этой неделе предметом обсуждения в Кремле. Не знаю, проинформировали ли президента о мнении известного филолога, или кремлевские спичрайтеры сами вдохновились спорами о «великом, но клоачном», однако местами выступление Путина на заседании совета при президенте по русскому языку можно было бы поместить в комментарии к скандальному сетевому высказыванию. К слову, сам пост в связи с многочисленными жалобами был удален модераторами Facebook. Возможно, именно это посягательство на свободу слова президент и имел в виду, говоря про «пещерных русофобов», маргиналов и агрессивных националистов, объявивших войну русскому языку.

Как Владимир Путин борется за чистоту русского языка Читать далее

Хотя, конечно, это лишь ощущение извне. На самом заседании фамилия Гусейнова упомянута не была. Как это обычно у нас бывает, общественная дискуссия и государственные разговоры — две непересекающиеся прямые, даже если они посвящены одной и той же проблеме — двуязычию в рамках одного языка.

Номинально власть и простые россияне пользуются одним и тем же русским, но на слух и в формулировках это какие-то два разных диалекта.

Почти как в советские времена, когда люди умели читать между строк. Написано в «Правде» про «успехи хлебобулочной промышленности» — всем понятно, что хлеб будет дорожать, но тоже неявным образом: буханка за 18 коп. с прилавков пропадет, зато за 20 коп. появится — и обязательно под новым названием. Собственно, к этому советскому новоязу мы опять и движемся. Ведь не зря президент говорит про подготовку некоего единого корпуса словарей и справочников, которые станут обязательными для использования в госструктурах, школах и СМИ.

Наконец-то чиновники получат прямые указания, как правильно общаться с населением.





Чтоб без всех этих эпитетов, которые потом становятся мемами.

Пора положить конец языковому вольнодумству — что-то запретить и где-то ограничить. Да хотя бы дать словам и выражениям правильные коннотации и определения, начиная с пометки, что «либерал» — слово ругательное, а «права человека» — понятие устаревшее. Конечно, вся эта кипучая деятельность не будет иметь смысл без победы над главным врагом российской словесности – «Википедией». Владимир Владимирович считает необходимым заменить ее на «Большую российскую энциклопедию». Оказывается, об этом уже идет разговор с неназванными коллегами.

Про коллег хотелось бы узнать поподробнее, а то ведь термин «замена» без дополнительных пояснений вызывает, мягко говоря, тревогу. И в целом, конечно, любопытно: пользовался ли Путин когда-нибудь сам «Википедией», чтоб представлять какой должна быть отечественная альтернатива с «достоверной информацией в хорошей, современной, кстати говоря, форме»?

Что и говорить, в интересные времена мы живем — даже слов не хватает!