Сколько стоит сделать подкаст

Большие деньги в подкаст-проекты, судя по всему, пока не вкладываются — впрочем, они их и не требуют. Опрошенные “Ъ” создатели подкастов не раскрывают свои затраты, но часто подчеркивают, что они были небольшими. Лика Кремер называет сумму вложений в свою студию «скромной» и указывает, что пока самая большая часть расходов в ее проекте — это гонорары. Инвестором студии Лики Кремер и Кати Кронгауз «Либо/Либо» стал бывший акционер «ВКонтакте» Лев Левиев, который также не раскрыл “Ъ” сумму своих вложений в проект.

Юрий Сапрыкин называет сумму вложений «ничтожной». «Окупаемость, можно сказать, уже достигнута — за счет нескольких партнерских интеграций»,— уточняет он. Затраты на выпуск составляют около 15–35 тыс. руб. в зависимости от количества интервью и работы звукорежиссера, оценивает Дарья Черкудинова. «Но начинали мы с практически нулевых затрат, долгое время тратили 2 тыс. руб. на студию в месяц и $20 на хостинг»,— говорит она.

«Подкасты для "Лайфхакера" — это эксперимент, поэтому мы не спешим вкладывать в него гигантские суммы. Основные затраты составляет зарплатный фонд. Мы предпочитаем записываться в редакции, поэтому экономим на звукозаписывающих студиях, кроме того, у членов команды, которые работают удаленно, есть собственная техника»,— говорит Полина Накрайникова.

Инвестиции «МБХ медиа» в запись подкастов Сергей Простаков оценивает в 60–70 тыс. руб. «Это два микрофона, две стойки и два рекодера»,— поясняет он. Подкасты записываются силами штатных сотрудников, при этом в перспективе у «МБХ медиа» появится новая статья расходов в зарплатном фонде: издание планирует нанять менеджера по подкастам. «В целом мы видим, что появляется новая профессия — менеджер по подкастам, или продюсер подкастов. По мере усиления конкуренции эти люди будут очень востребованы»,— прогнозирует он.

В целом, начинающему подкастеру на два голоса нужен рекордер, который стоит около 15 тыс. руб., два микрофона, которые можно найти по цене от 10 тыс. руб., а также подписка на программу для монтажа вроде Adobe Audition — 2–3 тыс. руб. в месяц, перечисляет Сергей Простаков. «Арендовать студию, думаю, не обязательно — записываться можно практически в любом помещении, где нет сильного эха. В то же время на технике экономить нельзя — некоторые говорят, что для записи подкаста достаточно простого диктофона на телефоне, но это неправда. На рынке жуткая война за качество, в том числе качество звука, а в Telegram-каналах для подкастеров часто указывают на недоделки»,— говорит он.