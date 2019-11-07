В большинстве городов России уровень загрязнения воздуха превышен в несколько раз

В 143 городах России с общей численность населения более 56 млн человек показатель загрязнения воздуха в несколько раз превышает безопасный уровень, следует из доклада Росгидромета. При этом в исследовании отмечается, что за последние пять лет в России постепенно происходит улучшение качества воздуха.

«В 143 городах с общей численностью населения более 56 млн человек средняя за год концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ в воздухе кратно превышает безопасный уровень»,— говорится в ежегодном докладе. Всего превышение нормы загрязненности воздуха зафиксировано в 89% российских городов.

Самыми загрязненными городами стали Абакан, Новокузнецк, Ангарск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Барнаул, Братск, Свирск, Зима, Селенгинск, Иркутск, Улан-Удэ, Искитим, Усолье-Сибирское, Красноярск, Черемхово, Кызыл, Черногорск, Лесосибирск, Чита, Минусинск и Шелехов. В общей сложности в них проживают около 5,5 млн человек. Самым пыльным российским городом названа Махачкала.

В документе отмечается, что по сравнению с прошлыми годами количество городов, где зафиксировано превышение концентрации вредных веществ, уменьшилось. Сейчас их насчитывают 143, против 214 в 2014 году. В целом Росгидромет назвал неудовлетворительным качество воздуха в России.

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