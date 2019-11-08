Нелетная оценка

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, переговоры бизнесмена Александра Флегинского с краевыми властями о продаже в региональную собственность аэропорта Березников зашли в тупик. Минимущества сделало бизнесмену оферту с ценой выкупа ниже 78 млн руб., о которых стороны договаривались изначально. За более низкую цену девелопер актив продавать не готов. А краевые власти заявляют, что действуют на основании официальной оценки.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, минимущества края провело оценку стоимости имущественного комплекса ООО «Аэропорт „Березники“» и направило оферту о выкупе. Однако сумма, за которую власти собрались приобрести имущество, оказалась значительно ниже оговоренных 78 млн руб. В итоге сделка до сих пор не завершена.

Представитель собственника ООО «Аэропорт „Березники“» Станислав Мухутдинов подтвердил, что краевое правительство представило владельцу имущества оценку, в которой итоговая сумма меньше изначально оговоренной. Он не стал ее раскрывать, пояснив, что «продавать аэропорт по любой другой цене мы не будем». «С выводами оценки согласиться невозможно. Например, при кадастровой стоимости земли 70 млн руб. у них в оценке 20 млн. В качестве аналога для определения стоимости взлетно-посадочной полосы взято обычное внутридворовое замощение, что не соответствует простому здравому смыслу. Это ВПП, которая спроектирована и построена для взлета и посадки самолетов, а не детская площадка с песочницей»,— отметил господин Мухутдинов.

«Мы предложили нормальную цену. В СМИ публиковались комментарии представителей Пермского края о том, что предложение собственников более чем адекватно. Аэропорт стоит гораздо больше той цены, за которую мы предложили его выкупить. Пермскому краю это выгодно во всех отношениях»,— считает представитель собственника. В настоящее время собственник планирует подготовить новую независимую оценку объекта.

Источник в правительстве сообщил, что стороны находятся в переговорном процессе. «Мы провели оценку и сделали официальную оферту. Положительный ответ пока не поступил»,— рассказал источник.

Напомним, краевые власти договорились с Александром Флегинским о выкупе аэропорта Березников в начале года. В список приобретаемого имущества тогда включили 21 сооружение и два земельных участка площадью 113 и 19 га. Депутаты заксобрания согласовали покупку имущественного комплекса, выделив на эти цели 78 млн руб. Аэропорт планировалось использовать в качестве посадочной площадки для базирования самолетов, вертолетов государственной спецавиации (санитарной, лесоохраной). Также рассматривается возможность реконструкции объекта для возобновления пассажирских рейсов.

Эксперты полагают, что цена, предлагаемая властными структурами в оферте, необязательно должна совпадать с кадастровой стоимостью. «Оценки вообще могут сильно различаться по методике и, соответственно, результату. Более-менее объективной можно было бы считать рыночную цену, которая была бы сформирована в процессе конкурса или аукциона. Но ведь других претендентов нет, и минимущества Пермского края вправе дать свою цену в оферте»,— полагает Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «ФИНАМ». По его словам, если бы аэропорт был действующим, его можно было бы оценить исходя из имеющегося пассажиропотока. Более того, объект еще требует значительных инвестиций хотя бы для того, чтобы обеспечить хоть какую-то функциональность.

Господин Калачев отмечает, что господин Флегинский выкупал имущество за 61 млн руб. «Продать дороже можно, если найдутся желающие, но других претендентов нет. А отдачи объект не приносит, хотя требует затрат на содержание»,— полагает эксперт.

Бывший и.о. директора ФГУП «Пермские авиалинии» Вячеслав Текоев считает 78 млн руб. за аэропорт Березников адекватной ценой. Он напоминает, что господин Флегинский содержал аэропорт более десяти лет, и тот факт, что все объекты аэродромной инфраструктуры сохранились, — его заслуга.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова