Сумма вычитаемых

В Краснодаре суд подтвердил законность возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Фирма “Гравитон”» Льва Курбацкого, который подозревается в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2018 году топ-менеджер незаконно передал сторонней структуре имущество компании стоимостью 1,2 млрд руб. Бенефициар «Гравитона» Александр Ярчук, который с 2016 года живет в Австрии, утверждает, что Лев Курбацкий похитил его имущество, действуя в интересах второго бенефициара «Гравитона» Ризвана Солтанова.



Октябрьский районный суд Краснодара отказал гендиректору ООО «Фирма “Гравитон”» Льву Курбацкому, подозреваемому в злоупотреблении полномочиями в коммерческой структуре (ч. 1 ст. 201 УК РФ), в удовлетворении его жалобы на постановление о возбуждении дела, сообщила “Ъ-Юг” пресс-секретарь краевого суда Мария Пирогова. Таким образом, следственное управление СКР по Краснодарскому краю продолжит расследование дела, возбужденного в 2018 году по заявлению Александра Ярчука, бенефициара ООО «Фирма “Гравитон”».

Господин Ярчук с 2016 года живет в Австрии, куда он уехал во время расследования серии уголовных дел о хищениях при реконструкции Туапсинского НПЗ (НК «Роснефть»). Компания «Гравитон» выступала подрядчиком в проекте реконструкции, у следствия не было претензий к «Гравитону» в связи с реализацией проекта, однако правоохранительные органы выявили крупные налоговые нарушения, в связи с чем в отношении Александра Ярчука было возбуждено дело по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов).

Как рассказал “Ъ-Юг” представитель предпринимателя Илья Новиков, в настоящее время уголовное дело прекращено, но за время пребывания господина Ярчука за пределами России у него возникли разногласия со вторым бенефициаром ООО «Фирма “Гравитон”» — Ризваном Солтановым (по данным Kartoteka.ru, Александр Ярчук и Ризван Солтанов являются владельцами равных долей в ООО «Фирма “Гравитон”» через компании «Олесстар Лимитед» и «Белезар Лимитед», Виргинские острова).

По информации Ильи Новикова, в 2018 году Александру Ярчуку стало известно, что гендиректор «Гравитона» Лев Курбацкий передал имущество фирмы структуре, аффилированной с Ризваном Солтановым. Сделка проходила по договору отступного: у фирмы «Гравитон» был долг перед Кубаньторгбанком на 150 млн руб. (банк также контролируется Александром Ярчуком и Ризваном Солтановым). Имущество фирмы «Гравитон», в том числе сложная строительная техника, по предварительной оценке, стоит 1,2 млрд руб. (в ходе расследования экспертиза назвала другую цифру — 860 млн руб.). По мнению потерпевшего Ярчука, Лев Курбацкий действовал в интересах его компаньона Солтанова. «В любом случае стоимость выведенных господином Курбацким активов намного выше, чем долг перед банком»,— говорит Илья Новиков.

Гендиректор ООО «Фирма “Гравитон”» Лев Курбацкий не признает себя виновным, его защита настаивает на том, что уголовное дело возбуждено незаконно, так как общее собрание фирмы «Гравитон» не высказало свое мнение относительно уголовного преследования топ-менеджера, а совладелец «Олесстар Лимитед» не правомочен единолично обращаться в правоохранительные органы с заявлением о нанесении ущерба бизнесу. Однако Октябрьский суд Краснодара признал этот довод несостоятельным и подтвердил законность возбуждения дела. Перед судебным заседанием подозреваемый Лев Курбацкий и его адвокат Ахмат Глашев от общения с “Ъ-Юг” отказались.

По мнению экспертов, данное решение суда законно. «Обращаться в правоохранительные органы возможно и без решения общего собрания участников, если действиями и сделками единоличного исполнительного органа нарушаются права другого участника»,— пояснил “Ъ-Юг” Павел Герасимов, партнер и генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн».

Отметим, что по заявлению Александра Ярчука в Краснодаре расследуется еще одно уголовное дело, в котором подозреваемые пока не установлены. Его возбуждение связано с тем, что из банковской ячейки в Кубаньторгбанке исчезли принадлежавшие Александру Ярчуку и его сыну слитки золота весом 60 кг стоимостью 180 млн руб.

Анна Перова, Краснодар