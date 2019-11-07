Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегородской области Содержание арены обходится примерно в 300 млн рублей в год.

Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность региона до конца 2019 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, о чем сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В сообщении подчеркивается, что передача стадиона в областную собственность позволит эффективнее планировать развитие арены и упростить ее использование в интересах нижегородцев. Отмечается также, в течение пяти лет объект почти полностью будет содержаться за счет федеральных бюджетных субсидий.

Председатель комитета по бюджету Заксобрания Александр Шаронов напомнил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что это событие, о котором было известно два года назад. По его словам, этот комплекс в целом на сегодня убыточный, и это известно, и на содержание его требуется около 300 млн рублей в год, на что в течение нескольких лет регион будет получать субсидии. За это время необходимо поднять доходность стадиона.

Напомним, что стадион «Нижний Новгород» был построен к Чемпионату мира по футболу 2018 года, и на нем прошли матчи мундиаля.