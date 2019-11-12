Право на свободу

Берлин. Город контрастов, плавильный котел, потрясающее место. На каких языках тут только не говорят, чего на стенах тут только не рисуют. Изо всех углов сквозит свободой, которой тут так долго не было. За историей часто не надо ходить в музей – о многом можно узнать прямо там, где это происходило.

Анна Килимник

Для каждого Берлин ассоциируется с чем-то своим, даже если человек никогда там не был. Для кого-то это клубы с электронной музыкой, в которых если не танцевал, то мечтаешь туда попасть. Для кого-то это все еще «На Берлин!». Для кого-то это – Берлинский марафон.

Что в этом забеге такого особенного? Это один из шести марафонов-мейджеров, слотов на которые не бывает в открытой продаже. Он один из самых массовых в мире, а по среднему времени первых десяти бегунов он – самый быстрый марафон мира. Здесь были установлены последние четыре мировых рекорда. Например, в прошлом году Элиуд Кипчоге преодолел дистанцию за 2:01:39 – на сегодня это официальный мировой рекорд на марафоне.

Первый Берлинский марафон состоялся в 1974 году. Он проходил на окраине, в районе Грюневальд, огромном, на три тысячи гектаров, лесном массиве на западе города. Но в 1981 году забег решили перенести в центр. В итоге стартовали бегуны от Рейхстага, а финишировали на Курфюрстендамм. Но по большому счету этот марафон все еще не был берлинским. Он был западноберлинским.

Для меня Берлин – это прежде всего Стена, будто разрезавшая город по-живому. Десятки тысяч исковерканных судеб, 140 погибших при попытке ее преодолеть, исковерканный город. Говорят, жить рядом со Стеной было грустно: ни машин, ни пешеходов, ни магазинов, только бетонная громадина под три метра высотой. На ней со стороны Западного Берлина «красовались» разного рода надписи, политического или личного характера. Одним из первых художников, кто стал рисовать на Стене осмысленно, был Тьери Нуар. Он начал в 1984 году и к моменту падения Стены покрыл своими рисунками пять километров этого знаменитого бетонного забора. В физическом плане Стена пала в ночь на 10 ноября 1989 года, когда фактически под натиском жителей города, как с одной, так и с другой его стороны, открылся свободный проход из Восточной в Западную часть и наоборот.

Официально объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. А за три дня до этого, в последнее воскресенье сентября, в Берлине состоялся марафон, дистанция которого проходила через Бранденбургские ворота. Город стал свободным. Для пеших прогулок, для бега, для движения автомобилей.

Девятый год титульным спонсором Берлинского марафона выступает BMW. Помимо того что название марки вынесено в название самого мероприятия, звучащего как BMW Berlin Marathon, на протяжении всей трассы если и увидишь какой автомобиль, то это будет не просто машина баварской марки, а исключительно электрический BMW. Например, в этому году лидеров гонки сопровождал BMW i3s. И тут все логично – ведь странно, если бы люди, у которых был неплохой шанс побить предыдущий мировой рекорд, дышали бы на трассе выхлопными газами. Шансы – они ведь всегда пятьдесят на пятьдесят: либо побьешь рекорд, либо нет. А выброс вредных веществ у электромобиля здесь и сейчас всегда нулевой. Тут можно рассуждать о том, насколько «чистое» само электричество, которым подзаряжаются электрокары, но человеку, безусловно, дышится легче, когда у автомобилей в городе нет выхлопных труб.

Марафоны часто в шутку называют «беговой экскурсией по городу». Маршрут стараются прокладывать так, чтобы он проходил мимо местных достопримечательностей. Это не всегда возможно. В этом году на Берлинский марафон было зарегистрировано 46 983 участника. Такому количеству людей сложно бежать по слишком узким улицам, поэтому маршрут марафона – это всегда компромисс между удобством трассы и окружающей ее красотой. Марафонцы в Берлине в этом году наслаждались видом колонны Победы в Тиргартене, Потсдамер-плац, Берлинской государственной оперой, Мемориальной церковью кайзера Вильгельма, Бранденбургскими воротами – через них пролегала финишная прямая. А на лужайке возле Рейхстага и вовсе располагался стартовый городок. Но на самом деле трасса куда интереснее, потому что вдоль нее можно увидеть немало стрит-арта, которым так знаменит Берлин. Возможно, потому, что город так долго был изуродован серой убогой Стеной, людям здесь нравятся, если их дома преображают уличные художники. В Берлине можно проводить немало экскурсионных маршрутов, чтобы увидеть подлинные шедевры уличного искусства. Мы предлагаем вам марафонский вариант. Его можно пройти, пробежать, проехать на велосипеде или автомобиле. Например, марки BMW.