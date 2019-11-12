Страна восходящего завтра

Небоскребы угловатыми крышами прорезают голубое небо, сбоку виднеется огромное колесо обозрения, то тут, то там яркими пятнами торчат островки зелени, многоуровневая развязка перетекает в мост, по одной из эстакад ползет гусеница автоматически управляемого поезда. Примерно так некогда в моем представлении выглядел город будущего. Примерно так сейчас выглядит Одайба, насыпной остров в Токийском заливе, некогда военное укрепление, некогда городская свалка, сегодня – «фантастический остров» и «город будущего». «Примерно» – потому что небо не голубое. Накрапывает дождь, порывисто дует ветер. «Тайфун», – говорят японцы и переносят тест-драйв самокатов под крышу гостиничного паркинга.

Анна Килимник

Электросамокат Toyota – простенький трехколесный аппарат. Чтобы им пользоваться, не нужно держать равновесие, то есть ездить на нем сможет и ребенок, и старик. Физическую силу для поездки прилагать не надо – он же электрический. Максимальную скорость можно регулировать, но сейчас она составляет 6 км/ч. Мы катим вереницей по подъездному пандусу. Нажимая на клаксон, понимаем, что самокат издает звук, будто покемону наступили на хвост. Такой «японский» забавный звук. И девочка, которая спешит куда-то с мамой за руку, украдкой нам улыбается. Это особенно возмутило некоторых журналистов. Нет, не улыбка и не звук – скорость. Так медленно? Да в Москве некоторые аппараты уже почти «летают»! Вот именно. Этот же медленный ровно настолько, чтобы на нем можно было именно что не «летать», а ездить в пешеходных зонах без риска нанести кому-нибудь травму.

Вместе с нами к самокатам, расставленным для тест-драйва, подъезжает парень в инвалидном кресле. Для него тут тоже есть модификация, к которой его коляска прикрепляется буквально в один клик, и дальше он, так же как и мы, может ехать без физических усилий. Эти электросамокаты – наглядная демонстрация стратегии «Мобильность для всех», которую Toyota будет реализовывать на летних Олимпийских играх в Токио через год, а после их окончания продолжит ее, эту стратегию, ширить и углублять.

Она еще и водородная

Давно известно, что Toyota стала долгосрочным глобальным партнером Олимпийского и Паралимпийского комитетов, однако компания решила не ограничиваться стандартным обеспечением мероприятия автомобилями и автобусами. Создание полноценной транспортной «олимпиадной» инфраструктуры – такого комплексного подхода к крупнейшему международному спортивному соревнованию никто не то что не осуществлял, подобная мысль даже и в голову никому не приходила. Toyota же создавала свой мобильный парк исходя из пожеланий спортсменов и организаторов на основе их транспортного опыта на прошлых Играх.

Вот нам демонстрируют так называемый «легкодоступный транспорт». Этот компактный электрический микроавтобус Toyota APM, что расшифровывается как Accessible People Mover, предназначен для перевозки как спортсменов, так и болельщиков по территории большого мероприятия, полностью закрытой для машин, и потому его максимальная скорость не превышает 20 км/ч. APM может взять на борт до шести пассажиров, сюда можно заехать и на инвалидном кресле – для него в пол встроен специальный выдвигающийся пандус.

Затем предлагают прокатиться на электрическом Toyota i-Road. Этот забавный на вид трицикл, мобильный, как скутер, но устойчивый, как автомобиль, к сожалению, пока так и не пошел в серию, но пару сотен штук все же выпустят для передвижения «олимпийского» рабочего персонала. На соседней площадке кого-то катают на дрифт-такси – надеюсь, гостей Олимпиады и таким образом тоже будут развлекать. А потом демонстрируют Sora. С виду автобус как автобус, но только работает он на водородных топливных элементах. А благодаря применяемым технологиям умеет настолько точно подъезжать к остановке, что зазор между тротуаром и входной дверью не превышает пяти сантиметров.

Легковыми автомобилями, которые Toyota предоставит для транспортировки гостей и участников Олимпиады, станут Mirai. Второе поколение модели пока в виде концепта красуется на подиуме. У новинки теперь другая платформа, на 30 процентов увеличена дальность пробега, абсолютно изменился внешний вид – модель стала длиннее, ниже, кабина сместилась назад. Это свершившийся факт – Mirai теперь не просто экологичный автомобиль, а элегантный экологичный автомобиль. Как сказал главный инженер проекта Йошиказу Танака: «Я хотел, чтобы наши клиенты говорили: я выбрал Mirai, потому что я просто захотел эту машину, а оказалось, что она еще и водородная».

Вымирающий вид

На следующий день тайфуна и след простыл. На автоматически управляемом поезде, ползущем по эстакаде высотой где-то с пятиэтажный дом, мы ехали на Токийский автосалон. Не стоило предвкушать вереницы смешных кей-каров, моделей в образе девушек из аниме, многоголосия на неизвестном языке и стендов в сумасшедшей стилистке местной рекламы. Ничего такого тут не было, было обычное мотор-шоу, как в Париже, Дубае, да хоть бы и в Москве в лучшие годы. Даром что приближающаяся Олимпиада отобрала у выставки часть площади, и чтобы попасть на стенды некоторых марок, Toyota в том числе, приходилось пользоваться услугами общественного транспорта или такси. А можно было пройтись пешком – по широкому мосту, соединяющему геометрически выверенные части острова Одайба. Всю дорогу меня обгоняли какие-то электрические скутеры и одноместные машинки, петлявшие вокруг пешеходов и расставленных по пути «динозавров» вроде непонятно откуда тут обнаружившегося Dodge Challenger, раскрашенного по мотивам какой-то манги в розовые цветочки. И после посещения двух оставшихся павильонов стало окончательно понятно, что подобные автомобили – это именно что динозавры.

На пресс-конференцию Toyota хотело попасть столько народу, что места всем не хватало, и людей усаживали на пустое пространство перед сценой прямо на пол. Новинки представлял президент компании Акио Тоеда на пару с… самим собой, точнее, своим двойником, витубером Моризо. Не слышали, кто такие витуберы? Это ютуберы, только не люди, а нарисованные персонажи будто из аниме, иными словами – виртуальные видеоблогеры: VTuber сокращенно от virtual YouTuber. Пока они остаются сугубо японским феноменом, но их уже около десяти тысяч, а у самого популярного – почти четыре миллиона подписчиков, в основном молодежь, конечно. Так вот, для них – ведь видеопрезентации обязательно выложат потом на YouTube, – а также для всех, кто прорвался на мероприятие, Акио Тоеда заявил: «На нашем стенде на этот раз нет ни одного автомобиля, который "будет запущен в следующем году"». Просто перечитайте эту фразу еще раз и осознайте: один из крупнейших автомобильных производителей в мире на своем «домашнем» автосалоне выступил с таким вот заявлением.

Конечно, это фраза, выдернутая из контекста. Дальше ведь было продолжение. О том, что все, что можно найти на стенде компании – это самые разные формы мобильности, которые не только предлагают разнообразные способы передвижения, но также и оказывают людям разного рода услуги. Главной премьерой был e-Palette – модульная грузопассажирская платформа с полностью автономным управлением. Это не какой-то там абстрактный концепт: e-Palette Tokyo 2020 Version через год во время Игр будет перевозить спортсменов и организаторов в Олимпийском парке и Олимпийской деревне. А после этого должны появиться и другие его модификации – «офисные», «магазинные» или даже «гостиничные». И конечно же, будет e-Palette в виде сервиса доставки: на его борту поместится немало Micro Palette, милых маленьких роботов, которые будут работать на так называемой последней миле и вручать посылки непосредственно людям в руки, помимо физических предметов передавая еще и позитивные эмоции, и в конце они обязательно вам еще и поклонятся, как это всегда делают сами японцы. Премиальный вариант автономного транспортного средства – это Toyota e-4me. Одноместная футуристичного вида капсула, которую не надо ни с кем «шерить», а во время поездки можно работать, шопиться, болтать с друзьями или даже репетировать музыкальный номер, да не одному, а сразу со своей группой: сеанс одновременной игры обеспечивается посредством видеосвязи.

Люблю свою лошадку

Но ведь Акио Тоеда, если вы не знали, заядлый поклонник автогонок, и даже сам принимал участие в некоторых соревнованиях под псевдонимом Моризо Киношита, чтобы не быть узнанным. Но раз теперь так зовут его виртуальное альтер эго, не значит ли это, что спорткары он разлюбил и будет теперь предлагать нам ездить исключительно на «автономных платформах»?

«Все машины в гаражах будут спортивными, как этот e-Racer». Это тоже цитата, и если Акио Тоеда и преувеличивает, то лишь немного. Он рассказывает, что изобретение автомобиля привело только в США к тому, что 15 миллионов лошадей перестали использоваться в качестве транспортных средств. Но тем не менее лошади никуда не делись. Люди их любят, чистят им конюшни, ездят на них ради удовольствия, работы или гонок. «Я думаю, что машины будущего будут похожи на лошадей». Вот так в Toyota видят будущее. А такие машины, как e-Racer, будут «самыми любимыми лошадьми». Однако сама новинка лишь примерное представление о том, как же именно это будет, ясно лишь общее направление – «удовольствие от вождения». А надев специальные очки, можно выбрать себе в качестве дополненной реальности гоночный трек с классическими машинами или туннель под водой с дельфинами. Под настроение можно выбрать дизайн сиденья и тип одежды. Хоть речи об этом и не было, но можно предположить, что после поездки можно будет выбрать опцию – просто ли смахнуть с e-Racer пыль или же затеять влажную уборку. Как в случае с лошадкой. По идее, автомобиль должен подсказать сам – к этому все идет.

Суета вокруг

Непохожесть Токийского автосалона на предыдущие была еще и в том, что одним из выставочных пространств стало помещение Toyota Mega Web, к выставке не имеющее никакого отношения. Это огромный шоурум, где в любой день недели можно узнать о славном прошлом и светлом будущем Toyota, не забывая о том, что живешь-то здесь и сейчас, и потому актуальные модели всегда в наличии с возможностью тут же взять их на тест-драйв. Но на время выставки Mega Web превратился в Future Expo, где были представлены новейшие технологии примерно от 60 компаний и организаций – партнеров Олимпийских и Паралимпийских игр. И новейшие технологии Toyota в том числе. Роботизированные талисманы Игр, прототип летающего автомобиля, городская мобильность во всех ее проявлениях, водородная энергия и многообразие ее применения вплоть до макета пилотируемого лунохода, самые разнообразные роботы, от ставшего уже хитом в интернете баскетболиста CUE до волонтера HSR, который во время Игр будет заботиться об удобстве зрителей в инвалидных колясках. И вот тут как раз и была та самая атмосфера, которую все обычно ждут от Токийского автосалона. Было ощущение, что стоишь на самом людном в мире перекрестке в Сибуе и при этом пытаешься пробиться в один из торговых центров Акихабары, но вокруг тебя миллион человек играет в шумные и абсолютно непонятные японские игровые автоматы патинко. А ты при этом пытаешься вникнуть в объяснения, как ультракомпактная Toyota BEV, куда, по идее, два человека с трудом помещаются, в бизнес-версии может из автомобиля превращаться сначала в офис, а потом в спальню. А в это время позади тебя на самокате проносится Акио Тоеда собственной персоной, а за ним бегут две съемочные группы с криками: «Поберегись!»

Если вам не нравится та версия будущего, которая сегодня нам предлагается, скорее всего, это просто не ваша версия. Расскажите о ней вашим детям или внукам. Скорее всего, они придут в восторг. Фото: Toyota

Выбравшись на воздух, понимаешь две вещи: завтра тайфун вернется, а тебе надо вернуться внутрь, потому что главный шоу-стоппер Future Expo за всем этим мельтешащим великолепием ты и упустила. Toyota LQ из «сырого» концепт-кара образца 2017 года стал функциональным прототипом серийного автомобиля с развитым искусственным интеллектом Yui, разработанным в партнерстве с Toyota Research Institute. Это сейчас он пока стоит в выставочном павильоне, а следующим летом уже можно будет записаться на его тест-драйв. Так что будете на Олимпийских играх – 2020, не забудьте включить этот пункт в свою насыщенную программу пребывания в городе будущего, которое в Токио наступило, кажется, уже вчера.