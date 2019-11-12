На десять лет старше

Многие думают, что концепт-кар – это в первую очередь про красоту. Часто именно так оно и бывает. Но все же смысл такой модели – выразить новую идею, оригинальный замысел. И так как автомобиль – это прежде всего механизм, который должен приходить в движение, то и концепция, которую он выражает, по-хорошему должна быть техническая. Но желательно все же – еще и привлекательная на вид.

Анна Килимник

Задача нового концепт-кара Lexus LF-30 Electrified – продемонстрировать, какими могут стать электрифицированные автомобили Lexus к 2030 году. Возможно, когда вы будете читать этот материал, Lexus уже представит свой первый серийный электромобиль, премьера которого была запланирована на ноябрь 2019 года. И уже будет ясно, что то, как электромобиль Lexus может выглядеть сейчас и через десять лет – это большая разница, размером с те самые десять лет.

LF-30, несомненно, выглядит не по-сегодняшнему футуристично, ведь именно этого ждут люди от стопроцентного электромобиля. Идея, что, раз нет двигателя внутреннего сгорания, не нужна и решетка для радиатора, его охлаждающего, доведена здесь до дизайнерского абсурда: фирменная решетка радиатора как будто бы поглотила весь автомобиль, придав ему поистине оригинальные очертания, и знаменитые веретенообразные формы теперь стали справедливы для автомобиля в целом.

Но новый концепт-кар Lexus – это не только про удивительный дизайн, но и про новые технологии. У LF-30 компоновка с максимально низким расположением аккумуляторной батареи и четырьмя встроенными в колеса электромоторами, имеющими высокий крутящий момент. Модель оснащена системой контроля поведения автомобиля Lexus Advanced Posture Control, которая использует технологию регулировки тяговой силы электромоторов и позволяет обеспечить настройку поведения машины в точном соответствии с ощущениями и восприятием водителя. Инженеры считают эту технологию одним из ключевых составляющих концепции Lexus Electrified и собираются активно использовать ее на всей линейке электрифицированных автомобилей Lexus. Возможность полностью независимого управления передними и задними колесами позволяет выбирать, будет автомобиль переднеприводным, заднеприводным или полноприводным.

Еще одно новшество – система электронного рулевого управления steer-by-wire, у него нет механической связи колес и руля, который здесь не совсем круглый, точнее, совсем не круглый, потому его называют «контроллером». Механической связи нет, а контроль над маневрированием автомобиля в зависимости от условий движения стал более точным.

Хочется, конечно, сказать, что первый шаг Lexus в сторону электрификации модельного ряда выглядит весьма впечатляющим. Но только это же не первый их шаг. Первым можно считать выход в 2005 году гибридного кроссовера RX 400h, именно гибридные автомобили Lexus были впервые оснащены двухступенчатым редуктором и многоступенчатой гибридной системой. LF-30 – это очередной шаг. И очень интересно, к какому именно результату он приведет через десять лет пути.