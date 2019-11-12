Наука и жизнь

В ноябре прошлого года в Санкт Петербурге открылся новый офис NTCE-R. За сложно запоминаемой аббревиатурой скрывается простая расшифровка: таково официальное название российского подразделения Nissan Technical Center Europe, технического центра японской марки, основной задачей которого является разработка автомобилей, а также внедрение технологических инноваций с учетом пожеланий российских покупателей и требований законодательства.

Анна Килимник

«Автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации». Этой фразой мало кого удивишь. Хочешь успешно продавать автомобили в стране, где большую часть года погода плохая, а десятки сотен километров асфальтовых дорог зачастую просто отсутствуют, приложи усилия к тому, чтобы эти автомобили могли там выжить. Придирчивый российский покупатель всегда спросит с работника сияющего дилерского центра: а усилена ли подвеска? И что там с клиренсом? Не слезет ли краска с кузова после реагентовой московской зимы? Есть ли именно полноразмерная запаска на случай, если где-то под Нижнеудинском ты словишь колесом приличный сибирский саморез? К правильным ответам на эти и им подобные вопросы готовы не все автопроизводители, однако большинство из них ко всем российским бедам уже знают верный подход. И лишь единицы вкладываются в такую детальную проработку своих моделей для нашего рынка так, как в это вкладывается Nissan.

Инженеры NTCE-R участвовали в установке системы «Эра ГЛОНАСС» на автомобили Nissan и Infiniti, доступные для заказа в России, и сыграли большую роль в разработке и адаптации системы Яндекс.Авто для Nissan X-Trail и Qashqai. Фото: Nissan

В новом двухэтажном здании NTCE-R размещены не только офисные помещения, но и специальное оборудование и лаборатории для проведения широкого спектра научно-исследовательских работ. Само помещение рассчитано на 200 рабочих мест. Фото: Nissan

Трое в отделе и завод

Но началось все не с открытия нового офиса год назад, а с организации в рамках «Ниссан Мотор РУС» в 2005 году отдела NTCE, в котором работали всего три человека. Они занималась исследованием российского рынка с целью совершенствования новых моделей на стадии их разработки. Это было не спонтанным решением, а первым шагом в продуманной стратегии Nissan: компания не сомневалась в огромном потенциале и инвестиционной привлекательности нашей страны. Следующим важным этапом стало открытие в 2009 году в Санкт-Петербурге собственного завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», что означало не только расширение географии производства японский марки, но и увеличение степени локализации ее моделей. А спустя два года на базе этой производственной площадки и был создан Nissan Technical Center Europe-Russia.

Российское подразделение европейского технического центра Nissan первоначально было сфокусировано именно на локализации компонентов. Но затем сфера деятельности центра весьма расширилась и сегодня затрагивает практически все этапы разработки автомобиля от концепта до его цифровой и физической реализации, а также все процессы, связанные с запуском продукта на рынок и все время его эксплуатации. И если к концу 2011 года штат NTCE-R составлял 18 человек, то сегодня в центре трудятся 120 высококвалифицированных сотрудников. Расширение штата и открытие в итоге собственного офиса говорит не только о том, что Nissan придает огромное значение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе, но и дает все больше возможностей российской команде вносить свой вклад в развитие бренда Nissan.

Фото: Nissan

Сколько вешать в граммах

На счету этой сотни с небольшим человек двенадцать полномасштабных адаптации серийных моделей, а также пять больших проектов по внедрению модификаций. Оценить работу NTCE-R может любой покупатель новых Qashqai и X-Trail, модернизация которых проведена не просто исходя из российских реалий, а на основе обратной связи от потребителей.

Например, для трансмиссии, которая сочетается с двухлитровым двигателем, на обоих моделях внедрили новый гидротрансформатор, который обладает более ранней степенью блокировки, что положительно сказывается на разгоне с места. В Nissan это называют «работой над ошибками». Ее провели по отзывам клиентов, которые жаловались на «резиновость» вариатора на прежней модели. Так же были изменены калибровки как двигателя, так и трансмиссии, которая теперь имитирует переключение передач обычного гидромеханического «автомата».

Фото: Nissan

Система Яндекс.Авто для Nissan включает в себя 4G LTE модем с предоплаченным на год тарифом, который чете год при делании можно сменить. Если же тариф устраивает, он будет обходиться в 249 рублей. Но можно использовать и внешние носители, например, роутер. А то и просто «раздавать» интернет с телефона. Фото: Nissan

Стабилизаторы поперечной устойчивости сделали на шаг жестче, это позволило, напротив, сделать пружины на шаг мягче, вследствие чего улучшилось гашение ударов со стороны дороги, а так же была снижена вибрация в микропрофиле. В самом корпусе амортизаторов добавлены специальные отбойные пружины, которые уменьшают ход амортизатора на отбой: если раньше автомобиль попадал в достаточно глубокую яму, был слышен неприятный стук, теперь эта проблема решена.

Что касается вибро-акустического контроля, то на обеих моделях сейчас стоит лучший шумоизоляционный пакет из всех, что был внедрен на Qashqai и X-Trail когда-либо по всему миру. За основу был взят европейский вариант шумоизоляции для дизельного, самого шумного варианта автомобиля, но и его значительно улучшили. Во всех комплектациях теперь есть акустическое ветровое стекло, улучшена шумоизоляция моторного отсека, добавлены шумопоглощающие материалы под панелью приборов, и дальше еще можно много зажимать пальцы, перечисляя «звуковые» улучшения.

Фото: Nissan

Постгарантийное покрытие «5 лет поддержки» распространяется на модели Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano, произведенные в России в 2018 и 2019 годах и приобретенные с 01 октября 2019. Фото: Nissan

Стоит не забыть упомянуть и продуманный зимний пакет. Обогрев лобового стекла стал мощнее, и время его увеличилось в два раза, с 4 до 8 минут. Добавились подогревы руля и заднего дивана. Чтобы компенсировать эту нагрузку и сохранить энергобаланс, был внедрен генератор мощностью 180 ампер вместо 150, который был раньше.

Nissan недавно объявил о запуске программы «5 лет поддержки» на свои модели. Компания берет на себя дополнительные обязательства осуществлять техническое обслуживание автомобилей по ключевым агрегатам после окончания заводской гарантии еще на два года или до достижения 150 000 км пробега. Речь о двигателе, системе полного привода, всех доступных вариантах коробок передач: механической, автоматической и вариатора X-Tronic CVT.

Если ты постоянно совершенствуешь и детально прорабатываешь свой продукт, логично поручиться за него если не головой, то расширенной поддержкой.

Фото: Nissan

Адаптация Nissan X-Trail к российским условиям

• Система обогрева заднего дивана.

• Более эффективный подогрев ветрового стекла.

• Новый, более мощный 180-амперный генератор для обеспечения эффективной работы освещения, климатической установки, информационно-развлекательной системы, электроусилителя рулевого управления и зимних опций.

• Новый пакет шумоизоляции включает в себя акустическое ветровое стекло, шумоизоляцию моторного щита, панели приборов, виброгасители кузова.