Спортивное поведение

Тренировки становятся все разнообразнее, стремясь охватить все более широкую аудиторию. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает про фитнес-гаджеты, спортивные антистресс-программы и другие мировые тенденции, которые можно найти в России.

С увеличением количества желающих заниматься спортом развивается и фитнес-индустрия. Согласно данным Международной фитнес-ассоциации (IHRSA), средний темп роста мировой фитнес-индустрии составляет 8,7%. Интересно, что эксперты видят наибольший потенциал на российском рынке наряду с Польшей и Турцией. В России представлены все актуальные тренды, сформированные лидерами рынка — США и странами Европы. Из-за такого разнообразия фитнес-клубы перестают быть местом просто для улучшения физического состояния — они становятся функциональным пространством, где можно интересно провести время, снять стресс, отдохнуть и перезагрузиться.

HIIT

HIIT — основной фитнес-тренд последних лет. Аббревиатура HIIT (High-intensity interval training) расшифровывается как высокоинтенсивные интервальные тренировки. Именно HIIT чаще всего можно увидеть в расписании групповых занятий фитнес-клубов. Многие новые спортивные центры стали специализироваться только на них. Программы могут быть разными: акцент на нижнюю или верхнюю части тела, работа на коврике или со сборной штангой и гантелями. Активные приседания с прыжками, разновидности планок, отжимания, джампинг джек, «скалолаз», берпи и другие — комплексы разнообразные и сменяют друг друга. Главное в HIIT — высокий темп и короткие передышки. За одну такую тренировку можно сбросить несколько сотен калорий. Длительность — от часа до полутора.

Где: Booster Workout, спортивный клуб «Секция», HIT Fitness





Экспресс-тренировки

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Ответвление HIIT — экспресс-тренировки, которые позволят получить еще более быстрый эффект за короткий промежуток времени. Цели — сжигание жира и повышение выносливости. Занятие может длиться 20–40 минут. Обычно это сеты упражнений по 20 секунд, перерыв между которыми — 10 секунд. Например, по такому принципу выстроены табата-тренировки, когда вы выполняете активное упражнение на пределе своих возможностей. Плавные приседания в течение 20 секунд не экспресс-тренировка.

Где: TRIB3, F45





Swimrun

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Свимран напоминает короткую версию популярного еще недавно триатлона. Появился он в 2006 году благодаря двум шведам — Андерсу Малму и Яну Линдбергу, которые поспорили между собой, кто быстрее доберется до самого дальнего острова стокгольмского архипелага. История стала повторяться ежегодно и выросла до масштаба настоящей гонки, а затем и чемпионата мира по свимрану в 2011 году.

Как и следует из названия, свимран — это гонка по пересеченной местности и заплыв в открытой воде. Cоревнования требуют серьезных физических усилий, поэтому фитнес-клубы стали создавать целые туры по подготовке.

Где: TRIM, World Class, Mevis





Фитнес-студии

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Все больше открывается фитнес-студий и фитнес-бутиков вместо больших клубов. Как правило, они акцентируют внимание на одном направлении, будь то HIIT, барре (тренировка с элементами балета) или несколько интересных тренажеров, например для координации вроде SensoPro. Такой тренд зародился после массового появления сайклинг-студий. Благодаря небольшим размерам фитнес-бутики открываются в жилых районах и на территориях бизнес-центров. В них малая проходимость, отличное оборудование, но и цена выше среднего. Также в фитнес-бутиках часто акцентируют внимание на интерьере, делая его запоминающимся и функциональным.

Где: Five Concept Fitness, Fit4Studio, MIA Yoga, Fitnoteca





Медицина и восстановление в фитнесе

В клубах расцветают медицинские технологии, например спортивный чек-ап, то есть скрининг с тренером и врачом, позволяющий составить эффективную программу тренировок, но главное — безопасную. Такой чекап включает в себя УЗИ сердца, ЭКГ обычный, с нагрузкой и с газоанализом (динамика потребляемого кислорода и выделяемого углекислого газа).

Также в спортивных клубах появляются оборудование и даже отдельные классы для работы с мышечными фасциями специально для восстановления после тренировок. Например, занятия с пенным валиком, который нужно прокатывать под весом собственного тела, растягивая и расслабляя таким образом мышцы.

Где: World Class, X-Fit, центр йоги «Сфера»





Спортивные гаджеты

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В отчете журнала ACSM (The American College of Sports Medicine) про мировой обзор фитнес-трендов на 2020 год лидируют все возможные спортивные девайсы, которые можно носить: «умные» часы, трекеры пульса, кардиомониторы. Например, пульсометры Polar выдают во многих фитнес-клубах участникам HIIT-тренировок. А у Apple Watch есть возможность синхронизироваться с платформой GymKit, встроенной в кардиотренажеры, чтобы отслеживать эффективность и безопасность тренировки. Также полезные и функциональные гаджеты выпускают FitBit, Xiaomi, Samsung. «Умные» часы со встроенным GPS, монитором сердечного ритма и возможностью синхронизации с телефоном через приложение создали и такие дизайнерские дома, как Michael Kors и Emporio Armani. По прогнозам, популярность фитнес-девайсов будет только расти в следующем году.





Фитнес для людей старшего поколения

Тренировки для людей старшего возраста, как правило, групповые. Они включают умеренные нагрузки, упражнения для укрепления мышц, безопасные для суставов, реабилитационные и оздоравливающие. Самые популярные программы — йога, безопасная для суставов водная аэробика, скандинавская ходьба и размеренная китайская гимнастика тай-чи с акцентом на баланс и равновесие.

Где: Republika, WeGym, Fresh Fitness, A-Fitness





Антистресс-тренировки

Йога, пилатес, кунг-фу, растяжки — эти тренировки относятся к категории mind & body. В них сочетаются силовая нагрузка с дыхательной практикой. Расслаблению способствуют плавные движения и спокойная фоновая музыка. Как правило, тренировки выстроены таким образом, что за одно занятие гармонично прорабатываются все группы мышц.

Где: Funny Studio, Encore Fitness, Hot Stretching Studio, Crocus Fitness





Дарья Богомолова