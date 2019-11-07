Из газеты «Вечерний Екатеринбург» уволился главный редактор

Главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев покинул издание, в котором не осталось ни одного журналиста. «Решение назревало давно, сегодня я решил объявить об этом официально. Мне неизвестно, кто займет эту должность и будет ли она существовать, если учесть положение газеты. Когда я покидал ее, журналистов в редакции не осталось. В штате юрлица работают два сотрудника», — рассказал “Ъ-Урал” Лев Кощеев.

Господин Кощеев сообщил, что положение газеты не изменилось с тех пор, как мэрия отказалась включить издание в муниципальный медиахолдинг. Однако бывший главный редактор полагает, что изданию удастся сохранить свидетельство регистрации СМИ из-за мягких законодательных условий. «Для этого газета должна выходить один раз в год в печатном виде. Деятельность сетевых СМИ и требования к ним представлены в законе размыто, так что ”Вечерний Екатеринбург” может существовать формально”, — пояснил господин Кощеев.

Напомним, в начале года издание столкнулось с финансовыми проблемами из-за потери контракта с мэрией Екатеринбурга на 60 млн руб. Все сотрудники получили уведомления о сокращении, в печатном формате газета стала выходить один раз в неделю. В марте стало известно, что «Вечерний Екатеринбург» ведет переговоры с мэрией о включении издания в муниципальный медиахолдинг. Однако позднее в администрации сообщили, что «это экономические невыгодно», поэтому мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об учреждении нового муниципального СМИ — «Екатеринбургский вестник». В нем будут публиковаться официальные правовые акты мэрии, новости города, а также обсуждаться поправки в документы.

Последние новости на сайте «Вечернего Екатеринбурга» опубликованы за октябрь.

Дарья Соколова