Новосибирская прокуратура нашла нарушения в еврейском центре «Сохнут»

Прокуратура Новосибирска обнаружила в местном филиале еврейского агентства «Сохнут» нарушения законодательства о защите персональных данных. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила помощник прокурора города Ольга Пасаженникова, проводившая проверку.

По словам представителя прокуратуры, речь идет о персональных данных слушателей, обучающихся по программам «Сохнут», а также тех, кто собирался перебраться в Израиль. Кроме фамилии, имени и отчества, там значились серия и номер паспорта, сведения о трудоустройстве и состоянии здоровья. Прокурорская проверка установила, что для защиты информации не применялись сертифицированные средства криптографической защиты. Антивирусные программы, установленные на офисных компьютерах, не были сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. «Журналы учета носителей информации и их обращения не ведутся, ответственный за организацию работы с персональными данными в новосибирском филиале АНО "Сохнут" не назначен»,— указывается в материалах проверки.

Прокуратура составила несколько административных протоколов о нарушениях в сфере защиты персональных данных. По результатам их рассмотрения виновным назначено наказание в виде предупреждения. Руководителю АНО «Сохнут» надзорное ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений и о недопустимости подобных фактов.

Константин Воронов