Полиция ищет обокравших банк в Балашове злоумышленников

Балашовская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из банка. По данным ГУ МВД по Саратовской области, преступление было совершено ночью с 3 на 4 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, неизвестные взломали входную дверь отделения банка, расположенного в Балашове, проникли в кассовую зону и хранилище, откуда похитили денежные средства в отечественной и зарубежной валюте, сувенирные серебряные монеты и пластиковые карты на общую сумму около 13 млн руб.

Пока злоумышленники не найдены. Уголовное дело возбуждено по п. б ч.4 ст.158 УК РФ («кража в особо крупном размере»).

Сергей Петунин