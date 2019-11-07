«Замена адвоката не пришла»

В Мещанском суде Москвы 7 ноября началось и почти сразу закончилось четвертое заседание по делу «Седьмой студии». Адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская находится на больничном. Судья Менделеева, убедившись, что подсудимый Малобродский не нашел замену своему защитнику, перенесла слушания на утро 8 ноября.

11:32. После окончания заседания корреспондент “Ъ” поинтересовался у адвоката Елены Орешниковой, что за листы они подписывали сегодня перед началом слушаний. По словам защитника, это были расписки-извещения о том, что следующее заседание пройдет завтра, в 11:00.

11:32. Входит судья Менделеева.

— Судебное заседание продолжено. Замена адвоката у нас не пришла. Кто знает, когда будет адвокат? — спрашивает она защитников.

— У нее завтра три записи (у врачей.— “Ъ”), — говорит Елена Орешникова. Она заменяет адвоката Дмитрия Харитонова, защитника Серебренникова.

— Но в понедельник она будет,— вставляет адвокат Поверинова.

— Я уже поняла, что в понедельник она будет. Замену вы не нашли? — спрашивает судья. — Нет, ваша честь,— поднимается со своего места подсудимый Малобродский.

После короткой паузы Менделеева объявляет, что судебные слушания откладываются до завтра, на 11:00, после чего выходит из зала.

11:22. «Что это такое? Вы уже на телефоны снимаете»,— говорит Серебренников журналистам, которые подали в суд аккредитацию на съемку перед началом процесса. Затем режиссер достает свой телефон и начинает снимать журналистов в ответ, те улыбаются: «А вы нас снимать будете?» «Да»,— отвечает Серебренников. Затем журналистов пробует снять Малобродский, но тут вступает пристав. Он говорит, что подсудимым снимать нельзя, потому что у них нет аккредитации. Те смеются. Пристав тоже начинает смеяться.

11:16. В 11:10 участников пригласили в зал, помощница судьи раздала адвокатам какие-то листы, те что-то в них пишут. «А когда будет следующее заседание?» — спрашивает ее адвокат Поверинова. «Я не знаю»,— с улыбкой отвечает помощница. После пустили слушателей. Сегодня их меньше, чем на первых трех заседаниях — всего 11 человек. После вбегает прокурор Лавров. Пристав закрывает дверь в зал. Все ждут судью Олесю Менделееву.

11:08. Прошел час, заседание все не начинается. Большая часть участников и слушателей ушли в буфет. В коридоре стало пусто. Где-то в дальнем конце вдруг звучит «Ignis» исполнителя Rompasso — это зазвонил телефон у молодой сотрудницы МВД. Она одета по форме, в зимнюю полицейскую куртку. До этого по коридору прошел мужчина в штанах с тремя полосками и черной кепке. У него тоже звонил телефон. На звонке был «Каспийский груз», песня с рефреном: «А грозы тут сильные, без вопросов на стиле я».

10:46. От назначенного времени начала заседания прошло полчаса.

— Ирина Юрьевна, что происходит? Вы не знаете, почему заседание не начинается? — спрашивает корреспондент “Ъ” у адвоката Повериновой, которая защищает Апфельбаум.

— Ну вот ты мне скажи, что происходит. Судья сказала, что будем с десяти утра до шести вечера сидеть. Вот и сидим. Ни в СИЗО по другому делу съездить, ничего,— отвечает защитник.

Поверинова добавила, что просила прокурора Лаврова (у них был короткий разговор в коридоре суда) поддержать защиту, чтобы заседания отложили до понедельника, поскольку до этого времени, как предполагается, адвокат Карпинская будет на больничном.

По словам Повериновой, гособвинитель тоже не против отложить слушания до понедельника, 11 ноября, однако определяет порядок заседаний судья.

9:52. Сейчас процесс находится на стадии представления доказательств стороной гособвинения: прокуратура читает материалы уголовного дела. На втором заседании, во вторник 5 ноября, прокурор Олег Лавров зачитал примерно 20 томов дела. Зачитывал он их не полностью, а согласно «своей логике», то есть только те документы, которые описывают то или иное событие или мероприятие на «Платформе»: дело сшито так, что письменные материалы по одному событию могут находиться в разных томах. В среду, 6 ноября, прокурор должен был продолжить чтение материалов, но защита представила суду больничный лист адвоката Ксении Карпинской (ее положили в больницу, потому что на выходных она упала на даче и получила легкое сотрясение головы).

Судья Олеся Менделеева потребовала найти замену Карпинской, чтобы прокурор смог продолжить работу, но за весь вчерашний день сделать этого не удалось.

Также в среду подсудимый Алексей Малобродский, навестив своего адвоката Карпинскую, сообщил, что та будет на больничном скорее всего до пятницы. Несмотря на это, судья назначила новое заседание на сегодня, на 10:00. Сейчас, за 20 минут до начала заседания, у зала появилась представитель Минкульта, потерпевшей стороны по делу. Еще через пять минут пришли подсудимая Софья Апфельбаум и ее адвокат Ирина Поверинова.

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Фигурантами по делу проходят пять человек. Среди них — режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). Их обвиняют в хищении не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Все фигуранты отрицают вину.

Роман Дорофеев